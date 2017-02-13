Хабаровские слушатели FM-частот в числе первых отметят День радио

Сегодня, 13 февраля, мировое сообщество отмечает Всемирный день радио. Этот праздник считается очень молодым: Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла его в 2011 году, а официально отмечать День радио начали в 2012-м. Дату проведения – 13 февраля – выбрали не случайно. Именно в этот день в 1946 году в эфир впервые вышло «Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Организации объединённых наций.

Праздник, по мнению его учредителей, должен не только воздать должное радио как средству связи, но и послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к этому средству вещания, будь то крупные компании или одиночки-любители. Кроме этого, Всемирный день радио способствует как международным СМИ, так и местным станциям в расширении доступа к информации, содействии свободе выражения мнений и гендерному равенству на волнах радио. В век цифровых технологий радио продолжает оставаться средством связи и общения для самой большой аудитории в мире. К тому же коротковолновое вещание часто называют «радио кризиса», поскольку оно – самый эффективный способ передачи информации, когда нет ни электричества, ни интернета, ни телефона. Поэтому ЮНЕСКО призывает все страны принимать активное участие во Всемирном дне радио, который каждый год проходит под определённым девизом.



В честь этого праздника уже сейчас во многих странах мира организуют разнообразные мероприятия с участием радиовещательных компаний, других СМИ, правительственных и неправительственных организаций и широкой общественности. Также в этот день любители FM-вещания отправляют как можно больше поздравлений своим товарищам по увлечению во всем мире. Кроме Всемирного дня радио, поклонники этого вида связи отмечают также Всемирный день радиолюбителя. Он приходится на 18 апреля — в этот день в 1925 году в Париже был создан Международный радиолюбительский союз, который и стал инициатором праздника. В некоторых странах, в том числе в России, отмечается свой День радио – его празднуют 7 мая. Именно в этот день в 1895 году русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи.