Сегодня понедельник, 13 февраля 2017 года, 08:37
Новая рабочая неделя встречает хабаровчан теплом
Новая рабочая неделя встречает хабаровчан теплом
"СКА-Хабаровск" провалил старт Кубка ФНЛ на Кипре
"СКА-Хабаровск" провалил старт Кубка ФНЛ на Кипре
Приморцев угостили саке из Фукусимы
Приморцев угостили саке из Фукусимы
"СКА-Нефтяник" обыграл на выезде казанское "Динамо"
"СКА-Нефтяник" обыграл на выезде казанское "Динамо"
Книга "Владивосток и другие мужчины": эрос проник в путевые заметки
Книга "Владивосток и другие мужчины": эрос проник в путевые заметки
Регионы:


Популярное
вчера, 19:35
Приезжие угнали во Владивостоке малолитражный автомобиль
вчера, 21:05
Главе Приморья пожаловались на аварийный мост
вчера, 11:15
Жители Артёма "забыли" оплатить в магазине алкоголь и сигареты
вчера, 17:41
Приморцев угостили саке из Фукусимы
вчера, 13:45
Казакам Приморья предлагают взять "дальневосточный гектар" коллективно
вчера, 14:35
Спикер ЗС Приморья соболезнует родным Натальи Изотовой
вчера, 10:25
"СКА-Хабаровск" сегодня вступает в борьбу за Кубок ФНЛ на Кипре
вчера, 18:45
Камчатскую дорогу признали одной из красивейших в России
вчера, 12:05
Благовещенцы "отметили" Праздник фонарей с жителями Хэйхэ
вчера, 12:55
Дальневосточным леопардам в хабаровском зоосаде построили новый вольер

Обсуждаемое
вчера, 13:45
2

Казакам Приморья предлагают взять "дальневосточный гектар" коллективно
вчера, 10:25
"СКА-Хабаровск" сегодня вступает в борьбу за Кубок ФНЛ на Кипре
вчера, 11:15
Жители Артёма "забыли" оплатить в магазине алкоголь и сигареты
вчера, 12:05
Благовещенцы "отметили" Праздник фонарей с жителями Хэйхэ
вчера, 12:55
Дальневосточным леопардам в хабаровском зоосаде построили новый вольер
вчера, 14:35
Спикер ЗС Приморья соболезнует родным Натальи Изотовой
вчера, 15:25
Комсомольчанин продал знакомому краденые стройматериалы
вчера, 16:15
"СКА-Нефтяник" обыграл на выезде казанское "Динамо"
вчера, 17:05
Жители Амурской области обнаружили рыб в замёрзшей озёрной воде
вчера, 19:35
Приезжие угнали во Владивостоке малолитражный автомобиль
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора 10.02.2017
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора
Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал 09.02.2017
Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 218



Система Orphus

Новая рабочая неделя встречает хабаровчан теплом

Новая рабочая неделя встречает хабаровчан теплом
Сегодня в городе солнечно и без осадков
22 минуты назад
Погода | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице сегодня, 13 февраля, преимущественно солнечная погода. Несмотря на то, что на календаре февраль, жители Хабаровска наслаждаются практически весенним теплом. В утренние часы температура воздуха составит -16...-14 градусов Цельсия, а после обеда столбик термометра покажет отметку в -6...-4 градуса.

По прогнозам Дальневосточного УГМС, сегодня в краевом центре не ожидают осадков. Маловероятна и облачность.


 

Воздушные массы движутся с западной стороны. Скорость ветра составляет 3-8 метров в секунду.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru