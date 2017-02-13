Новая рабочая неделя встречает хабаровчан теплом

В дальневосточной столице сегодня, 13 февраля, преимущественно солнечная погода. Несмотря на то, что на календаре февраль, жители Хабаровска наслаждаются практически весенним теплом. В утренние часы температура воздуха составит -16...-14 градусов Цельсия, а после обеда столбик термометра покажет отметку в -6...-4 градуса.
По прогнозам Дальневосточного УГМС, сегодня в краевом центре не ожидают осадков. Маловероятна и облачность.
Воздушные массы движутся с западной стороны. Скорость ветра составляет 3-8 метров в секунду.
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