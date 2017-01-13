Мэр Хабаровска: жильё эконом-класса в городе востребовано как никогда

По его словам, в краевой столице будут строить больше малоэтажных и доступных домов

В Хабаровске продолжат строить жильё эконом-класса. Мэр краевой столицы на брифинге, посвящённом Дню российской печати, заявил, что малоэтажек и доступных домов в городе станет больше, для них уже выделили отдельные площадки.

«Жилищное строительство будет продолжено, в том числе возведение домов для молодёжи, продолжится и программа строительства доступного жилья и жилья эконом-класса, которое сейчас востребовано на рынке, как никогда. Мы сдали два дома на Карла Маркса, третий возводится. Невостребованных площадей практически не осталось», — рассказал Александр Соколов.

По его словам, в городе увеличатся объёмы возведения домов эконом-класса, в том числе малоэтажных. Так, в краевой столице начали осваивать новый участок в районе улицы Совхозной, начались стройки в микрорайоне № 6, № 7.

«Наша задача — обеспечить эти территории инфраструктурой, энергетическими ресурсами. Большое развитие получила стройка на улице Бондаря. Поэтому город не будет останавливаться в своём развитии», — отметил градоначальник.

По словам мэра, в 2016 году город «не дотянул» до норм по сдаче жилья. Произошло это, по его мнению, из-за того, что «Дальспецстрой» не смог сдать готовые дома. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году застройщик передал в эксплуатацию всего два дома в дальневосточной столице.

В ноябре Владимир Путин заявлял об упразднении головной структуры предприятия — Спецстроя. Поводом для ликвидации стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов. В декабре в «Дальспецстрое» сообщили, что застройщик продолжит работу как самостоятельная структура.

Между тем эксперты считают, что после ухода компании с рынка в регионе появится конкуренция, которая позволит снизить завышенные цены на жильё.