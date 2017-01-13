В "ГУ ЖКХ" назвали действия энергетиков шантажом

Коммунальный оператор министерства обороны России прокомментировал последнюю информацию, поступившую от «Дальневосточной энергетической компании». Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», поставщики энергоресурса сегодня, 13 января, запланировали обесточить 92 объекта управляющей организации АО «ГУ ЖКХ» за долг в 178,2 миллиона рублей. По информации пресс-службы ПАО «ДЭК», компания, в ведении которой находятся поставки тепла и воды для нужд министерства обороны России, с ноября 2016 года не расплачивается за потреблённое электричество.

Редакция агентства обратилась за разъяснением ситуации к «ответчику» — управляющей организации. По информации, которую озвучил представитель ведомства, ПАО «ДЭК» ведёт политику угроз отключения военных объектов и провоцирует скандалы в средствах массовой информации, при этом со стороны «ГУ ЖКХ» оплата счетов за поставленную электроэнергию составляет около 90 %.

«За период действия договоров по ноябрь 2016 года ПАО «ДЭК» оказано услуг на сумму 779,8 миллиона рублей, оплачено со стороны АО «ГУ ЖКХ» 696,9 миллиона, что составляет почти 90 %. При сложившейся экономической ситуации это — лучший процент оплаты, — прокомментировала сотрудник пресс-службы управляющей организации Мария Лысенко. — Оставшаяся задолженность в размере 82,8 миллиона рублей будет погашаться в январе по факту поступления денежных средств за оказанные услуги от Минобороны России, а также при погашении дебиторской задолженности прочими потребителями. ПАО «ДЭК» утверждает, что гарантий об оплате не поступало, что не соответствует действительности. 26 декабря 2016 года нами было направлено такое письмо в адрес их заместителя директора по сбыту».

Котельные министерства обороны продолжают работать в штатном режиме и обеспечивают теплом все военные объекты в регионе. Тем не менее, военные коммунальщики уже обратились в ФАС, прокуратуру и готовы отстаивать свои права в суде.

«Мы уже неоднократно обращали внимание на недобросовестное поведение «ДЭК» в плане раздувания шумихи вокруг рабочих моментов по погашению задолженности. На этот раз мы намерены пресечь подобные угрозы об отключении военных объектов, тем более в отопительный период, и уже направили обращения в прокуратуру и ФАС с просьбой разобраться в действиях ПАО «ДЭК», — заявил генеральный директор АО «ГУ ЖКХ» Дмитрий Волокитин.

Как поясняют в компании, ввиду того, что ПАО «ДЭК» является единственным поставщиком электроэнергии на территории трёх обособленных подразделений АО «ГУ ЖКХ» (Уссурийского, Амурского и Хабаровского), заключить договор с другой компанией не представляется возможным. Поэтому ограничение объектов со стороны единственного поставщика нарушает Федеральный закон «О защите конкуренции».

Представители «ГУ ЖКХ» рассказали также, что в аналогичной ситуации действия энергоснабжающей организации были признаны незаконными: управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю 20 декабря 2016 года вынесло решение в отношении АО «Читаэнергосбыт», которое в мае 2016 года ограничило поставку электроэнергии на объекты Минобороны России. Пункт 1 Указа президента России от 23 ноября 1995 года № 1173 не предусматривает никаких исключений и оснований, при которых допустимо введение ограничения либо прекращения топливно-энергетических ресурсов в отношении объектов, в которых предусмотрена военная служба.

«Этот пункт включает все объекты Минобороны России, соответственно, действия «Читаэнергосбыт» недопустимы. Запрет на ограничение и прекращение отпуска электрической энергии на обозначенные объекты является безусловным и не допускает исключения и в случаях неоплаты за поставленные ресурсы», — говорится в решении УФАС по Забайкальскому краю.

Подобный случай также произошел в Ярославле, где Ярославским УФАС России возбуждено дело в отношении АО «Ярославская генерирующая компания» по признакам нарушения Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».