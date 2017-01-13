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Приюты для хабаровских бездомных набиты битком из-за сильного холода

Приюты для хабаровских бездомных набиты битком из-за сильного холода
Несмотря на это, в них готовы принять всех нуждающихся
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба Хабаровской епархии

В дальневосточной столице приюты для бездомных оказались переполнены из-за сильных морозов. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в начале недели в город резко пришёл холод. Дневные температуры опустились до -15…-20 градусов по Цельсию, а ночные — до -25…-30. В связи с этим лица без определённого места жительства начали активнее искать крышу над головой.

«У нас всего 50 мест, а человек сейчас — 59. Это ожидаемый всплеск, сейчас сильный холод на улице, у нас такая ситуация каждый год, — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель директора городского центра социальной адаптации Сергей Башуров. — Но мы никого не отправляем обратно, всех принимаем, всем стараемся помочь. Если это пожилые люди или инвалиды — оставляем у себя, помогаем улучшить состояние здоровья. Если человек работоспособный, то помогаем ему как можно скорее трудоустроиться. Никому из тех, кто пришёл, в помощи не отказываем».

В краевой общественной организации «Милосердие» отмечают, что наплыва бездомных у них нет. В специальном автобусе, где все желающие могут обогреться и поесть, даже остаются лишние порции еды.

«В «Автобусе милосердия» мы на каждый приём пищи делаем по 20 порций горячей еды. И у нас в большинстве случаев она остаётся. Мы раздаём по второй порции тем, кто хочет. А в центре помощи «Надежда» у нас 45 койко-мест, из которых занято только 25», — объяснил руководитель «Милосердия» Константин Ветренко.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что к выходным циклон принесёт в регион тёплый и более влажный воздух. Дневные температуры повысятся до -10…-8 градусов, а ночные — до -23…-18. Однако вместе с этим в край придут метели.

 
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