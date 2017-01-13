Школу на Ореховой сопке в Хабаровске сдадут раньше срока

В краевой столице школу в микрорайоне Ореховая Сопка могут сдать раньше срока. Мэр города Александр Соколов на брифинге в Хабаровске сообщил, что учебное здание должны завершить с опережением.

«В прошлом году мы приступили к строительству школы на Ореховой сопке на 800 мест, и наша задача — в 2017 году её сдать», — заявил Александр Соколов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что изначально планировалось построить школу в 2018 году. Она должна стать самой современной. Возведение объекта обойдётся почти в миллиард рублей. Деньги на строительство выдели из федерального, краевого и городского бюджетов. Столь высокая стоимость обусловлена уникальностью проекта и большим количеством оборудования.

Даже процесс обучения станет совершенно нетипичным для краевого центра: он будет проходить под патронажем высших учебных заведений города. Открытие школы также позволит приблизиться к переходу всех средних учебных заведений города на односменный режим работы. Отказаться от обучения во вторую смену требуют федеральные образовательные стандарты. Перейти на них в Хабаровске должны к 2024 году. Обучение в одну смену позволит детям активнее заниматься внеурочной деятельностью: посещать кружки, секции, развиваться творчески.