Хабаровчанка ради бездомных животных ушла с работы и создала приют

Жительницу дальневосточной столицы Екатерину Личко некоторые приятели называют ненормальной, а случайные знакомцы благодарят. Хабаровчанка ушла с высокооплачиваемой работы и сменила благоустроенную квартиру на покосившийся домик, чтобы посвятить свою жизнь бездомным кошкам и собакам. Некоторых четвероногих она находит на улице — их бросили прежние хозяева. Других питомцев Екатерине приносят такие же, как она, неравнодушные горожане.

«Самое главное в наше время — это сострадание. Оно у многих отсутствует, и вот это становится страшно. Я поняла, что, даже если не смогу спасти всех, я могу спасти хоть кого-то», — рассказала Екатерина Личко корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск».

Всё началось с того, что горожанка увидела в Интернете призыв спасти собаку, которая замерзала на улице. Девушка откликнулась, но было уже поздно — животное не удалось спасти. А сейчас «на хозяйстве» у хабаровчанки 16 питомцев. Щенки и кошки живут в доме, взрослые псы — на улице.

«Эти животные — они никогда не предадут. Им не важно, в каком вы статусе: больные, бедные, богатые, здоровые», — отметила куратор щенков из приюта Александра.

Чтобы организовать приют для животных, Екатерина Личко ушла с работы и нашла жильё в пригороде Хабаровска. Хозяйка дома, который девушка нашла с помощью знакомых, за символическую плату сдала ей жилплощадь и разрешила держать питомцев. За четыре месяца хабаровчанка нашла новую семью десяти четвероногим друзьям.

На содержание одной собаки требуется около пяти тысяч рублей в месяц: сюда входят корм, витамины, лекарства и стоимость отопления дома. Девушке помогают кураторы, которые передали найдёнышей в приют. Но дружеских рук не хватает — приют нуждается в крупах, старых вещах для тряпок и волонтёрах, которые будут гулять с собаками и ухаживать за ними.