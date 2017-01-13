Энергетики сегодня обесточат ещё 92 объекта ГУ ЖКХ на Дальнем Востоке

«Дальневосточная энергетическая компания» сегодня, 13 января, запланировала обесточить 92 объекта управляющей организации АО «ГУ ЖКХ» за долг в 178,2 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба поставщика ресурса, компания, в ведении которой находятся поставки тепла и воды для нужд министерства обороны России, с ноября 2016 года не расплачивается за потреблённое электричество.

Часть объектов — всего их 15 в восьми районах Амурской области — уже отключили от электроснабжения 11 января. В «чёрный список» попали административные здания, гаражи, склады и мастерские. Они являются второстепенными в списке собственности федерального силового ведомства и не влияют на обороноспособность страны. Кроме того, по графику 23 января обесточат ещё 33 объекта в Приморском крае, а 25 января — 42 здания в Хабаровском крае.

«ПАО «ДЭК» на постоянной основе ведёт переговоры по урегулированию проблемы многомиллионных долгов, направляет в АО «Главное управление Жилищно-коммунального хозяйства» уведомления о наличии задолженности, необходимости её погашения. В настоящее время каких-либо гарантий об оплате в адрес энергокомпании от должника не поступало. В течении прошлого года АО «Главное управление Жилищно-коммунального хозяйства» нарушало договорные обязательство по оплате потреблённых энергоресурсов, вследствие чего энергетики были вынуждены вводить ограничительные санкции в целях недопущения роста задолженности», — сообщили в пресс-службе «Дальневосточной энергетической компании».

Редакция РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» направила официальный запрос в АО «ГУ ЖКХ» для разъяснения ситуации. Как писало агентство, в прошлом году энергетики уже вводили подобные ограничения на объектах, которые находятся в ведении Минобороны. В конце ноября стало известно, что Дальневосточная энергетическая компания ограничила поставки электричества 45 объектам АО «ГУ ЖКХ» за долг больше 180,5 миллиона рублей. ДЭК отключила на Дальнем Востоке второстепенные административные здания, склады, гаражи, цеха и мастерские, которые не влияют на степень обороноспособности страны.

Всего же энергетики в ближайшее время обещали отключить от электричества 82 объекта, которые находятся в ведении АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» — котельные, административные здания и другие объекты в 17 городах и населённых пунктах Хабаровского и Приморского краёв, Еврейской автономной и Амурской областей. В начале декабря АО «ГУ ЖКХ» частично погасило задолженность, выплатив ресурсоснабжающей организации 57 миллионов рублей.