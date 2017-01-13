В Хабаровске два трамвая сошли с рельсов прямо на перекрёстке

В дальневосточной столице сегодня, 13 января, на перекрёстке улиц Ленина и Шеронова два трамвая сошли с рельсов. Движение на дорогах оказалось парализовано, большие пробки образовались в Центральном и Индустриальном районах. В аварию вовлекли ещё и легковой автомобиль, водитель которого следовал через пересечение улиц.

Видео опубликовано ДПС-Контроль [Хабаровск] (@27dps) Янв 12 2017 в 4:45 PST

«В ДТП участвовали два трамвая, оба сошли с рельсов и столкнулись. Ещё один участник — Toyota Camry, водитель не успел совершить манёвр и тоже повредил транспортное средство. По предварительным данным, один пассажир трамвая пострадал, но это ещё не подтверждённая информация», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший инспектор отдела ГИБДД городского управления МВД России Александр Баранов.

Видео опубликовано ДПС-Контроль [Хабаровск] (@27dps) Янв 12 2017 в 4:35 PST

Пользователи социальных сетей засняли последствия аварии на видео. ДТП с участием двух трамваев в центре города спровоцировало всплеск негативных комментариев по отношению к этому виду транспорта.

«Нужно закатать эти рельсы асфальтом, сделать выделенку и пустить по ней тролейбус», — написал под одной из видеозаписей пользователь Instagram egor27ru (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Надо вложиться в ремонт полотна.и огородить рельсы бетонными блоками.будет самый лучший ОТ. Если сделать выделенную олени будут стоять в два ряда», — поделился sestakov554.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на некоторых магистралях зафиксировали очень плотный трафик, не характерный для данного времени — на улице Краснореченской в сторону центра (4 балла, что на 2 балла выше обычного) и на Ленина к набережной (6 баллов, что на 2 балла выше обычного). На месте дорожно-транспортного происшествия оперативно сработали спецслужбы. Инспекторы ГИБДД перекрыли движение по улице Ленина, чтобы разобраться в ситуации. На данный момент движение на дорогах уже освободилось, работа трамвайной линии возобновлена.

«Последствия аварии уже устранили, трамваи уже растащили, на дорогах свободно, транспорт ходит», — сообщили в диспетчерской городского трамвайного депо № 1.