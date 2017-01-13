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За продуктами с "самолётом" в Хабаровском крае проследят контролёры

За продуктами с "самолётом" в Хабаровском крае проследят контролёры
Специальные группы формируют из активистов, депутатов и ветеранов торговли
16 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: Анастасия Нетребина

За уровнем цен на социально значимые продукты питания, ассортиментом и качеством местной продукции на прилавках магазинов в муниципальных районах Хабаровского края будут следить народные контролёры. Специальные группы формируют из местных активистов, депутатов, а также ветеранов торговли.

«Народный контролёр» — продолжение проекта «Наш выбор 27». Первый рейд его участники провели 12 января в Хабаровском муниципальном районе. Проверяющие выяснили, что продукция местных производителей в магазинах района представлена в достаточно широком ассортименте — около 60 % товаров производят в Хабаровском крае. Это полуфабрикаты, минеральная вода, яйца, мясная и молочная продукция местных фермеров и крупных предприятий.

«Чтобы составить полную картину, мы планируем побывать в большинстве торговых точек, в особенности в отдалённых территориях. Уже сейчас можно сказать, что предприниматели начали выполнять взятые на себя обязательства. Некоторые уже оформили отделы с местной продукцией, многие планируют это сделать в ближайшее время. На прилавках появились первые товары с логотипом «Наш выбор 27». Мы уверены, что через несколько месяцев их будет больше», — рассказал руководитель группы Народного контроля в Хабаровском районе Андрей Дубков.

По информации пресс-службы краевого правительства, все данные проверок будут анализировать сотрудники регионального комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности.

«Помощь общественности и экспертов на местах позволит выстроить более тщательный контроль за производителями, в том числе за теми, кто использует эмблему продуктового бренда региона на своих товарах. После проведения контрольных рейдов этого права они могут лишиться. Таким образом мы хотим ещё раз напомнить нашим предпринимателям о социальной ответственности бизнеса, которая подразумевает личный контроль руководителей за качеством производимой и реализуемой продукции, ценообразованием. Эти показатели составляют основу продовольственной безопасности региона», — отметил председатель комитета Николай Крецу.


 

Право использовать логотип в конце 2016 года получили первые восемь предприятий, которые прошли проверку качества. В их числе ОАО «Комбинат детского питания «Молочный край», ОА «Птицефабрика «Комсомольская», ОАО «Племптицезавод «Хабаровский», ООО «ДВ - Ареал», ООО «Мясное дело», ООО «Мерилен» и ООО «Мостовик плюс». Как сообщало агентство, комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края распечатает около 15 тысяч логотипов для наглядной агитации. Её разместят во всех магазинах региона. Первый продукт в упаковке с брендом появился  в конце декабря. Также его наносят на полки в торговых точках, либо на узко определённом круге товаров с помощью наклеек.

Название для продуктового бренда края выбирали с помощью интернет-голосования. Победил вариант «Наш выбор 27». А вот логотип выбирала специальная комиссия. Оставив семь вариантов, она взяла тайм-аут в несколько дней, чтобы принять окончательное решение. В итоге на логотипе появился самолёт. Сначала бренд представили в дальневосточной столице, а затем в Комсомольске-на-Амуре. Первым сертификат на использование логотипа получил «Племптицезавод «Хабаровский».

 
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