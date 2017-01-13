В большинстве хабаровских магазинов продали пиротехнику детям

Активисты Хабаровска проверили, как в дальневосточной столице соблюдают закон о продаже пиротехники. Согласно официальным документам, большинство видов фейерверков разрешено продавать лицам с 16 лет, некоторые — с 21 года, а на отдельную продукцию покупателю вообще нужно специальное разрешение. Оказалось, что в большинстве специализированных торговых точек эти правила не соблюдаются в полной мере.

«Мы проверили все точки в Центральном районе, большинство в Индустриальном и Железнодорожном. В среднем, из пяти точек в двух продавали пиротехнику детям. Некоторые продавцы, вероятно, понимали, что происходит какая-то проверка, и поэтому не отпускали товар», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» Евгений Солоненко.

Общественники начали проверку 25 декабря 2016 года и продолжили вплоть до 7 января этого года. Они не только проследили, в каких торговых точках сотрудники свободно продают пиротехнику лицам, не достигшим 16 лет, но и снабдили специальными наклейками некоторые магазины и павильоны.

«Мы напоминали продавцам о возрастных ограничениях по продаже фейерверков, рассказывали о правилах, закреплённых в законе. Если продавцы нормально реагировали, то мы клеили на видное место стикер «Здесь не продают пиротехнику детям». Это, скорее, больше напоминание для самих продавцов», — добавил Евгений Солоненко.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в крае стало меньше фейерверков, которые жители запускают без специального разрешения. Однако из-за детских шалостей с пиротехникой возникает около 15 % пожаров.