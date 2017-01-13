Хабаровских "живодёрок" назвали событием года

Хабаровские «живодёрки» стали одной из наиболее ярких тем 2016 года, которые запомнились не только местным жителям, но и в других регионах России. Опрос мнения провёл Исследовательский центр Superjob, всего в нём участвовали 16 тысяч жителей из 16 крупных городов страны.

«Дело «хабаровских живодёрок» считают главным событием прошедшего года 19 % жителей города. Спортивными победами год запомнился 17 % опрошенных, 14 % хабаровчан отмечают мероприятия по благоустройству города: открытие парка имени Гагарина, реконструкцию набережной. В 2016 году Хабаровск сотрясали коррупционные скандалы: арест министра строительства края А. Скоморохова, уголовное дело в отношении главного федерального инспектора края В. Лукьянчука (также 14 %). Празднование Дня Победы запомнится 12 %, День города и фестиваль «Осенний день» — 11 %. Для 5 % опрошенных год ознаменован прежде всего инцидентами с дикими животными: амурский тигр был застрелен охотником в целях самообороны. Для 5 % респондентов в 2016 году наиболее важными стали профессиональные выставки, для 3 % — выборы в Госдуму», — отметили аналитики Superjob.

Кроме Хабаровска, исследование общественного мнения проходило в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Волгограде, Саратове, Екатеринбурге, Новосибирске, Ульяновске, Краснодаре, Челябинске и Красноярске.

В целом в опросе лидирует «дорожная тема»: люди в большинстве городов запомнили, что у них строились новые улицы, мосты, автомагистрали. Так, в частности, жители Москвы, Волгограда, Самары, Саратова и Хабаровска отметили усилия властей по благоустройству городской среды: озеленение улиц, восстановление парков, строительство детских игровых зон.