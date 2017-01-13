В вузовском технопарке Комсомольска начали строить спортивные яхты

Сегодня пятница, 13 января 2017 года, 12:13
Священники Владивостока проводят конкурс на лучший вертеп
Священники Владивостока проводят конкурс на лучший вертеп
В Хабаровске два трамвая сошли с рельсов прямо на перекрёстке
В Хабаровске два трамвая сошли с рельсов прямо на перекрёстке
На Большом Уссурийском острове сгорают дачи и дома
На Большом Уссурийском острове сгорают дачи и дома
МЧС сообщило о землетрясении у берегов Приморья
МЧС сообщило о землетрясении у берегов Приморья
Владимир Миклушевский: приморские СМИ формируют имидж края
Владимир Миклушевский: приморские СМИ формируют имидж края
Регионы:


Популярное
вчера, 16:49
В аэропорту Владивостока пропало ценное оборудование
вчера, 23:17
Во Владивостоке оторвавшийся у фуры контейнер заблокировал дорогу
вчера, 18:02
Приморцы скоро не смогут посмотреть телевизор
сегодня, 10:25
В аэропорту Владивостока массово задерживают рейсы
вчера, 19:14
Приморские журналисты наблюдали, как тонет человек
вчера, 17:02
В Приморье срочно ищут "дефицитного" учителя физики
вчера, 16:17
Гости выстрелили жителю Владивостока хлопушкой в лицо
вчера, 14:30
Докера порта Ванино наказали за видео для Владимира Путина
вчера, 13:22
Во Владивостоке перевернулось несколько машин
вчера, 17:34
Работница ювелирного магазина присвоила добра почти на 900 тысяч

Обсуждаемое
вчера, 17:02
4

В Приморье срочно ищут "дефицитного" учителя физики
вчера, 19:14
4

Приморские журналисты наблюдали, как тонет человек
вчера, 23:17
3

Во Владивостоке оторвавшийся у фуры контейнер заблокировал дорогу
вчера, 13:13
2

Ещё 42 семьи приморских ветеранов войны улучшат жилищные условия
вчера, 14:06
2

Арест Игоря Пушкарёва признали главным событием Приморья в 2016 году
вчера, 14:30
2

Докера порта Ванино наказали за видео для Владимира Путина
вчера, 16:49
2

В аэропорту Владивостока пропало ценное оборудование
вчера, 19:04
2

Владивостокцев наказали за стихийную торговлю на Русской
вчера, 12:15
1

Хабаровчане жалуются на дикий холод в трамваях
вчера, 13:40
1

У школьников Хабаровского края для подачи заявок на ЕГЭ есть 21 день
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 118



Система Orphus

В вузовском технопарке Комсомольска начали строить спортивные яхты

В вузовском технопарке Комсомольска начали строить спортивные яхты
Теперь студенты могут ещё и защитить там исследовательские работы
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете начали строить спортивные яхты. Теперь учащиеся могут не выходя из вуза попрактиковаться в кораблестроении и освоить азы судохождения. Для студентов технических специальностей это ещё и возможность защитить исследовательские работы по моделированию, аэро- и гидродинамике.

«В замысле, в разработке участвуют и студенты нашего вуза, это для них практика. Для университета это такой мощный, хороший межфакультетский проект», — объяснил корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» заместитель директора технопарка КнАГТУ Александр Мешков.

Руководство проекта выбрало модель яхты, которая весит всего 350 килограммов и которую можно без труда изготовить самостоятельно. Всё производство умещается на пятидесяти квадратных метрах небольшого гаража. Студенты и их руководители изготавливают судна с различной вместимостью, шириной кокпита и количеством спальных мест. Первую готовую яхту уже готовят к покраске.

«Проект не заканчивается постройкой этих двух лодок и обучением студентов. Мы планируем в следующем году, если получится, построить ещё яхты, увеличить флот и уже выйти на международный уровень», — поделился руководитель проекта, вице-президент федерации парусного спорта Комсомольска-на-Амуре Сергей Власов.

«Белый треугольник», который символизирует парус над Амуром — это совместный проект городского водно-спортивного комплекса и университетского технопарка. Его запустили на 700 тысяч рублей гранта от правительства Хабаровского края. Остальные деньги внесли малые инновационные предприятия на базе вуза. Испытания строящихся яхт пройдут после начала навигации.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о другом проекте молодых учёных из Комсомольска. Благодаря ему местные школьники пробуют себя в роли инженеров, собирая элементарные электрические схемы. Изобретение получило название «Кубики», по аналогии с игрой для малышей, только вместо картинок и букв дети используют лампочки, провода и платы.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru