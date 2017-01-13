В Хабаровске девушка умерла на морозе из-за проблем с сердцем

Сегодня пятница, 13 января 2017 года, 10:22
Хабаровчане поддержали идею "технической паузы" на открытом катке
Хабаровчане поддержали идею "технической паузы" на открытом катке
В пятницу в Хабаровске изменилось направление ветра
В пятницу в Хабаровске изменилось направление ветра
Вратарь "Амура" заработал "сухарь" в матче против минского "Динамо"
Вратарь "Амура" заработал "сухарь" в матче против минского "Динамо"
"Адмирал" проиграл рижскому "Динамо" в домашней премьере-2017
"Адмирал" проиграл рижскому "Динамо" в домашней премьере-2017
Приморские журналисты наблюдали, как тонет человек
Приморские журналисты наблюдали, как тонет человек
Регионы:


Популярное
вчера, 12:08
В Приморье начали с нуля прокладывать новую дорогу
вчера, 11:52
Лиса, "замёрзшая на Русском острове", оказалась родом из Сербии
вчера, 16:49
В аэропорту Владивостока пропало ценное оборудование
вчера, 23:17
Во Владивостоке оторвавшийся у фуры контейнер заблокировал дорогу
вчера, 10:47
Владивостокцы обсуждают "воровство снега" в центре города
вчера, 18:02
Приморцы скоро не смогут посмотреть телевизор
вчера, 19:14
Приморские журналисты наблюдали, как тонет человек
вчера, 16:17
Гости выстрелили жителю Владивостока хлопушкой в лицо
вчера, 17:02
В Приморье срочно ищут "дефицитного" учителя физики
вчера, 11:02
Владивостокским водителям с мыса Эгершельд сегодня не повезло

Обсуждаемое
вчера, 12:08
8

В Приморье начали с нуля прокладывать новую дорогу
вчера, 17:02
4

В Приморье срочно ищут "дефицитного" учителя физики
вчера, 19:14
4

Приморские журналисты наблюдали, как тонет человек
вчера, 23:17
3

Во Владивостоке оторвавшийся у фуры контейнер заблокировал дорогу
вчера, 11:12
2

Илья Митькин пообещал привезти в Приморье Матч звёзд КХЛ и сборную
вчера, 13:13
2

Ещё 42 семьи приморских ветеранов войны улучшат жилищные условия
вчера, 14:06
2

Арест Игоря Пушкарёва признали главным событием Приморья в 2016 году
вчера, 14:30
2

Докера порта Ванино наказали за видео для Владимира Путина
вчера, 16:49
2

В аэропорту Владивостока пропало ценное оборудование
вчера, 19:04
2

Владивостокцев наказали за стихийную торговлю на Русской
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 110



Система Orphus

В Хабаровске девушка умерла на морозе из-за проблем с сердцем

В Хабаровске девушка умерла на морозе из-за проблем с сердцем
До этого она трое суток прожила в "шалаше" из коробок со своей матерью
только что
Происшествия | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 18-летней девушки. Её труп нашли рядом с одной из промышленных баз в Железнодорожном районе города. Предварительная медицинская экспертиза показала, что бездомная скончалась из-за сердечной недостаточности.

В дежурную часть городского отдела полиции 8 января позвонила женщина и сообщила, что её 18-летняя дочь мертва. На место происшествия выехали стражи правопорядка и сотрудники регионального следственного управления СК России. При осмотре тела умершей правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти и предположили, что причиной летального исхода могло стать длительное нахождение на холоде или большое количество принятого спиртного.

Выяснилось, что заявительница вместе с дочерью обустроили возле промышленной базы в Железнодорожном районе Хабаровска ночлежку из досок, старых вещей и коробок. В этом «шалаше» они провели три дня — 5, 6 и 7 января. Чтобы согреться, женщины злоупотребляли алкогольными напитками. Вечером 7 января они легли спать, а утром мать обнаружила, что её дочь мертва.

«Причиной смерти 18-летней женщины стала, по результатам экспертизы, сердечная недостаточность. Сейчас медики проводят расширенное обследование, чтобы выяснить, что могло спровоцировать приступ», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший помощник руководителя Следственного управления по взаимодействию со СМИ Илья Гудков.

Он сообщил, что покойная и её мать нигде не работали, а также не имели в Хабаровске своего жилья. Есть данные о том, что они зарегистрированы по месту жительства в районе имени Лазо. Сейчас сотрудники СУ СК России по Хабаровскому краю устанавливают все обстоятельства происшествия для принятия процессуального решения.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru