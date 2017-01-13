На Большом Уссурийском острове сгорают дачи и дома

На острове Большой Уссурийский снова среди зимы горят дачи. Люди, которые их построили несколько десятилетий назад, не знают, кто в этом заинтересован, однако единогласно склоняются к версии поджогов. Подозрительные личности, после ухода которых вдруг начинаются пожары, время от времени попадаются дачникам на глаза. За последние недели пять домиков сгорело в районе речной остановки «7-й километр» и ещё несколько — на «9-м километре».

«Мимо пролетели сани, мотосани, ну или буран, как его называют, и там трое мужчин. Ну он не обратил на них внимания, прошёл, а потом слышит треск, обернулся — огонь и горят дачи», — поделилась с корреспондентами «Вести-Хабаровск» председатель садоводческого товарищества Лариса Ильина.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», после масштабного наводнения 2013 года островную территорию суд признал непригодной для жилья. Первые зимние пожары начались зимой 2015 года. Тогда огонь уничтожил многоквартирный дом и здание бывшего магазина. Ещё тогда люди говорили о том, что поджогами их выживают из посёлка.

Вдобавок к пожарам на острове сейчас орудуют мародёры. Забирают всё: дровяную печку, чугунную ванну, бочки и даже металлические прутья, которые люди используют для подвязки помидоров. Причём действуют они не только на выгоревших участках.

«У нас после наводнения очень много брошенных дач. Конечно, можно было бы и там это всё собирать, но почему-то лезут на те дачи, которые восстановили, и становится нам очень обидно, мы не можем управу на них найти», — рассказала председатель садоводческого товарищества Наталья Митина.

С жалобами на мародёров люди обратились в полицию, а на поджигателей — в МЧС. Если умысел неизвестных им удастся официально подтвердить, последуют уголовные дела.