Андрей Мартемьянов: в игре с "Динамо" мы заработали три важных очка

После победного матча над минским «Динамо» и.о. главного тренера хабаровского хоккейного клуба «Амур» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи и похвалил своих подопечных за самоотдачу. По мнению наставника «тигров», именно это помогло команде выиграть.

«Хотел поблагодарить болельщиков, которые пришли нас сегодня поддержать в трудную минуту. У нас тяжёлый период, мы сейчас боремся за каждое очко. И, конечно, хочу поблагодарить наших парней. Самоотдача была на высоком уровне. Да, были где-то ошибки в обороне, не до конца была концентрация в завершении, но мы терпеливо играли, добились победы и заработали три важных для нас очка», — рассказал и. о. главного тренера ХК «Амур» Андрей Мартемьянов.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «тигры» выиграли первую встречу заключительной домашней серии нынешнего чемпионата КХЛ. На своём льду с минимальным счётом они обыграли минское «Динамо». Автором единственной шайбы стал Вячеслав Литовченко. Этот матч стал для финского вратаря «Амура» Юхи Метсолы десятой игрой в составе хабаровского клуба, которую он отстоял «на ноль». Однако сам голкипер этот показатель достижением не считает.

«Важнее, что это наша 14-я победа в сезоне. Соперник не очень много моментов создавал в первых двух периодах, да и в начале третьего тоже. Только когда мы начали лидировать, они принялись атаковать, но мы хорошо сыграли в обороне»,— признался Юха Метсола.

Следующий матч хабаровская команда проведёт 14 января. В этот день игроки «Амура» скрестят клюшки с рижским «Динамо».