Хабаровчане поддержали идею "технической паузы" на открытом катке

Они считают, что ледовую площадку на стадионе имени Ленина нужно заливать чаще

Одно из самых популярных мест зимнего отдыха жителей Хабаровска вновь стало предметом обсуждения в Интернете. Горожан не устраивает качество льда на открытом катке, расположенном на стадионе имени Ленина. По мнению участников опроса, который провели в группе «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте», в часы работы самой большой ледовой площадки в краевом центре необходимо внести изменения и добавить техническую паузу, чтобы заливать её в течение дня.

К моменту публикации этого сообщения, в опросе принял участие 856 человек. Большинство хабаровчан — 74,6 %, или 639 человек — считают, что в работе открытого катка нужен технический перерыв, чтобы работники могли залить лёд и почистить его.

«Конечно нужна (пауза — прим. ред.). Хотите ведь гладкий и качественный ледок? Ну подождите тогда , не мешайте работягам сделать для вас же хороший лед», — отметил в комментариях к опросу Сергей Новиков (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).





Часть опрошенных — 1,9 %, или 16 человек — считают, что такие изменения не нужны. Ещё 201 хабаровчанин (23,5 %) отметил, что им всё равно. При этом горожане озвучивают, что некоторые посетители катка могут проигнорировать новый режим работы, если его введут.

«Нужна-то нужна (дополнительная заливка — прим. ред.). Но ведь тупые люди попрутся кататься прямо во время заливки, как уже было, когда каток только собирались открывать.. таких надо штрафовать лопатой по лицу», — считает Валерия Гусева.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», в этом году длина катка на набережной в Хабаровске составила 600 метров, а его общая площадь — больше 18 тысяч квадратных метров. В торжественной церемонии открытия катка принял участие главный Дед Мороз страны из Великого Устюга. В день официального «запуска» развлекательной зоны некоторые жители города озвучили недостатки «Катка на берегу» — среди неудобств отметили большое количество пешеходов в зоне для катания, а также опасную дорожку, которая соединяет большую площадку с хоккейной.