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В Хабаровске появился аппарат, выполняющий функции лёгких и сердца

В Хабаровске появился аппарат, выполняющий функции лёгких и сердца
Он способен насыщать кровь кислородом и "дышать" вместо пациента
9 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com; видео - "Вести-Хабаровск"

В краевой клинической больнице № 1 появилось высокотехнологичное приобретение — агрегат, который выполняет функции лёгких и сердца. Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) способен спасти сотни жизней. Кровь пациента, проходя по шлангам, трубкам и насосам, обогащается кислородом и увеличивает его шансы на восстановление после сложнейших операций.

«Кровь максимально щадяще и максимально быстро протекает по контуру и, соответственно, возвращается пациенту, обеспечивается адекватный ток крови, соответствующий нашему организму, до 4-6 литров в минуту», — рассказал корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» врач реаниматолог-анестезиолог КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1» Александр Куликов.

Изначально аппарат ЭКМО помогал кардиохирургам, но после 2009 года, когда в мире резко участились случаи заболевания пневмонией, прибор появился в обычных реанимациях и начал временно заменять не только сердце, но и лёгкие. Пока агрегат работает, дыхательный орган пациента отдыхает, а врачи восстанавливают его. Таких аппаратов в регионе — единицы, и для хабаровской медицины, как считают в больнице, это шаг на мировой уровень. Обошёлся прибор в шесть миллионов рублей, которые выделили из фонда обязательного медицинского страхования.

«Впервые за счёт ОМС можно закупить оборудование, не ограничиваясь ста тысячами рублей. А сейчас появилась возможность закупать очень дорогостоящую технику. Общая стоимость оборудования, закупленного из фонда в 2016 году, — 76 миллионов рублей», — сообщил первый заместитель директора Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования Андрей Марычев.

 
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