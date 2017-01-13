В Бикине мошенник сыграл на материнских чувствах пенсионерки

Он получил от женщины деньги, якобы, на спасение её сына

Сотрудники отдела МВД России по Бикинскому району раскрыли мошенничество, которое совершил местный житель. Сыграв на материнских чувствах пожилой женщины, он обманом похитил у неё 27 тысяч рублей.

Преступление произошло в районном центре. Жительница города Бикин обратилась к стражам правопорядка и сообщила, что стала жертвой мошенника. Пенсионерка сообщила, что к ней пришёл мужчина, который сообщил, что её сын попал в полицию после драки. Поверив неизвестному, 84-летняя женщина отдала ему сумму, которую злоумышленник запросил, якобы, для решения проблемы, — 27 тысяч рублей.

Через несколько дней пенсионерка узнала, что стала жертвой обмана. К ней в гости приехал сын, который заявил, что проблем с законом у него не было. После этого жительница Бикина обратилась в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики задержали подозреваемого в преступлении — 28-летнего мужчину. Он рассказал, что идею с мошенничеством придумал под воздействием алкоголя. Накануне преступления фигурант употреблял спиртное со своими друзьями и пропил все деньги, которые у него были. Он решил заработать немного наличности и обманул пенсионерку, посчитав её подходящей жертвой.

По информации пресс-службы регионального управления МВД России, житель Бикина уже имеет судимость за аналогичное преступление. Злоумышленник вернул потерпевшей всю сумму и сейчас находится под подпиской о невыезде. По факту мошенничества правоохранители возбудили уголовное дело.