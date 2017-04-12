Вин Дизель снова будет лихачить за рулём в Хабаровске

В кинотеатрах Хабаровска начинается показ боевика «Форсаж-8» — очередной части одной из самых успешных и долгоиграющих франшиз в истории Голливуда. Зрителей снова ждёт встреча с полюбившимися героями предыдущих фильмов цикла. Не обойдётся без совершенно сумасшедших сцен погонь, безумных трюков, красивых полуобнажённых девиц и бешеного рёва моторов дорогущих машин — всех тех элементов, составляющих секрет огромного успеха «Форсажа» во всём мире.









Предыдущий «Форсаж», вышедший в 2015 году и побивший рекорды по кассовым сборам среди фильмов серии, должен был логически завершать весь цикл и ставить точку во всей этой истории. Ещё до того как картина вышла в прокат, в автокатастрофе погиб исполнитель одной из двух центральных ролей в киносериале — актёр Пол Уокер. Однако же, кто будет убивать курицу, несущую золотые яйца? Огромный коммерческий успех «Форсажа-7» привёл к тому, что студия «Юниверсал» и её владельцы (видимо, не умеющие вовремя остановиться) решили снять ещё несколько сиквелов к картине. И, судя по трейлеру боевика, зрителей ждёт окончательная деградация истории.

А ведь как всё хорошо начиналось! В 2001 году режиссёр Роб Коэн снял фильм, в котором идеально сумел сохранить баланс между криминальным триллером о бандитах, грабящих грузовики прямо с колёс, и фильмом об отвязных стритрейсерах, устраивающих безумные гонки по ночному Нью-Йорку и живущих согласно собственному кодексу чести. Это был образец настоящего мужского кино, чем-то напоминающий культовый боевик «На гребне волны» 1991 года. Вторая и третья части «Форсажа» получили неожиданное развитие и разительно отличались друг от друга, не говоря уже о первом фильме. С четвёртой части саги был задан другой вектор, вследствие чего главные герои предстали своеобразными «одиннадцатью друзьями Оушена». Никакой драмы, только экшен, бессмысленный и беспощадный. Как показало время, заданный тон повествования пришёлся зрителю по душе — с каждым последующим сиквелом аудитория «Форсажа» становилась всё шире, а касса — всё больше. И вот — восьмая встреча с лихачами.

По сюжету, Доминик Торетто вместе с Летти отправляются в медовый месяц. Их друзья-соратники разъезжаются по белу свету и ведут нормальный образ жизни, будучи реабилитированы после своих преступлений. Но совершенно неожиданно неизвестная сила вырывает Доминика из семьи и снова погружает в мир преступности, толкая его на предательство своих самых близких людей. Героев ждёт самое большое испытание в жизни.









Традиционно «Форсаж» собрал на съёмочной площадке россыпь блестящих голливудских кинозвёзд. Многие из них к франшизе уже прикипели. Вин Дизель вернулся к образу Доминика Торетто — в седьмой раз. Мишель Родригез снова сыграла Летти, Дуэйн Джонсон — агента Люка Хоббса, Тайриз Гибсон — гонщика-балагура Романа Пирса. Фанаты увидят здесь Криса Бриджеса, он же рэпер Лудакрис. Курт Рассел вновь исполнил роль Мистера Никто. Довольно предсказуемо вернулся к своей роли Джейсон Стэйтэм, герой которого в предыдущем «Форсаже» противостоял Доминику и его друзьям. Роль Елены снова сыграла актриса Эльза Патаки. Также вернулись к своим ролям во франшизе Натали Эммануэль, Тего Кальдерон и Дон Омар. Впервые к съёмочной группе киносериала примкнули Шарлиз Терон, Скотт Иствуд и Хелен Миррен. А вот Лукас Блэк, исполнивший главную роль в третьем «Форсаже», вернуться к своей роли не смог из-за конфликта с графиком съёмок.





Режиссёром фильма выступил Ф. Гэри Грей, за плечами которого довольно интересные проекты: «Ограбление по-итальянски», «Законопослушный гражданин» и недавний «Голос улиц». Грей сменил на этом посту Джеймса Вана, поставившего седьмой «Форсаж». Ранее на пост режиссёра «Форсажа-8» претендовали Луи Летерье, Адам Вингард и Эриксон Кор.

Восьмой «Форсаж» по задумке продюсеров должен положить начало нового витка в истории главных героев. Дуэйн Джонсон даже намекал, что есть вероятность того, что про его героя Люка Хоббса снимут отдельный фильм — спин-офф «Форсажа». Так или иначе, в случае успеха восьмой части, появление новых сиквелов неизбежно.

«Форсаж-8» — премьера настолько крупная, что больше значимых релизов в кинопрокате не появилось. Правда, стартовала военная драма «Жена смотрителя зоопарка». Фильм Ники Каро с Джессикой Честейн в главной роли рассказывает реальную историю подвига смотрителей Варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских, давших убежище и сохранивших жизнь более чем 300 евреям во время Второй Мировой войны. Ежедневный риск и опасность осложняются для супругов взаимоотношениями с бывшим другом семьи, а ныне высокопоставленным нацистским чиновником Лутцем Хеком, влюблённым в Антонину.









Фильм снят по мотивам книги Дайан Акерман, основанной на дневниках Антонины Жабинской. Израиль присвоил за совершённые деяния семье Жабинских титул Праведников народов мира.









Несмотря на небольшое число киноновинок, в кинотеатрах Хабаровска есть что посмотреть. Продолжается прокат космической драмы «Время первых», фантастического боевика «Призрак в доспехах», драмы «Последствия», криминальной комедии «Уйти красиво», семейной драмы «Собачья жизнь», триллера «Лекарство от здоровья», хоррора «БайБайМэн», мультфильмов «Босс-молокосос» и «Смурфики: Затерянная деревня».