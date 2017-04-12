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Картина дня в Хабаровском крае: космонавты, автобусы и опасная клюшка

Картина дня в Хабаровском крае: космонавты, автобусы и опасная клюшка
Самые значимые события среды — в коллективном обзоре РИА "Восток-Медиа"
7 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: getbg.net; pixabay.com; РИА "Восток-Медиа"

«Поехали!» — сказали сегодня хабаровчане и вместе со всем миром отметили День космонавтики. В 1961 году 12 апреля человек-легенда Юрий Гагарин на корабле «Восток» впервые в мире облетел наш голубой шарик. Полёт длился всего 108 минут, но стал мощным прорывом в освоении пространства невесомости. С праздником жителей дальневосточной столицы поздравил — на минуточку! — действующий космонавт, Герой Российской Федерации Александр Мисуркин. Сейчас он находится где-то между Землёй и МКС в составе экспедиции. Свою лепту в праздник внесли автолюбители — они сделали из своих машин светящуюся ракету. У хабаровчан теперь есть свой Юрий Гагарин — его жителям города подарили местные художники, сделав инсталляцию из старого таксофона. Но сегодня ведь ещё и День авиации, а ещё именно в этот день исполнилось 100 лет легендарному лётчику Льву Липовичу. По такому поводу ему нанёс личный визит губернатор края Вячеслав Шпорт.


 

В Хабаровске разгорается очередной конфликт с участием перевозчика. Оппонентом в споре вновь выступает мэрия, а именно — городское управление транспорта. Бизнесмен заявил, что готов купить новые автобусы и возить людей за 20 рублей, но администрация не выдаёт ему документы. Проверка показала, что предприниматель больше говорил, чем делал. Но есть и хорошие новости: на трёх маршрутах в тестовом режиме запускают режим безналичной оплаты проезда. Этот опыт Хабаровск перенимает у Владивостока. Сейчас инвесторы решают технические вопросы, чтобы адаптировать систему для приёма карт и денег.

Чиновники в Хабаровске выступили за безопасность в спорте — попросили художников сделать менее травматичной хоккейную клюшку. Этот атрибут станет частью металлической скульптуры, которую в этом году установят возле «Платинум Арены». А пока творцы вносят коррективы в эскизы, футболисты готовятся к встрече с «Балтикой». Чтобы сыграть с огоньком, «армейцы» сходили в гости к пожарным. Теперь, в случае чего, знают, как потушить пламя на поле. Между тем, легкоатлет Даниил Цыплаков получил разрешение выступать на международных соревнованиях. Но под флагом России соревноваться не сможет, поскольку теперь хабаровчанин — нейтральный спортсмен. 

«Мышь не проскочит» — в прямом и переносном смысле. Специалисты станции дезинфекции с наступлением тепла усиливают работу по дератизации и дезинфекции улиц города и не только. Отравить жизнь грызунам просят не только горожане, но и мэрия — в городе есть бесхозные места, где за зиму скопились кучи мусора, которые в свою очередь манят своими запахами крыс и мышей. А вот власти края подарят его жителям 28 тысяч саженцев хвойных и лиственных деревьев, в том числе почти 14 тысяч кедров. Высадить растения планируют 20 мая в населённых пунктах на территории всего региона.


 

Удивили хабаровские работодатели, которые в большинстве ограничиваются устными замечаниями в отношении опаздывающих подчинённых, а ведь треть горожан призналась сайту HeadHunter, что регулярно приходит на работу позже начала трудового дня. Самые злостные «опоздуны» — госслужащие, компанию им составили представители сферы маркетинга, рекламы и PR. Люди этих специальностей заявили, что опаздывают на работу каждый день. Приятную новость сегодня озвучил портал Зарплата.ру. Руководители предприятий, которые сейчас в поиске новых сотрудников, готовы выдавать более высокие зарплаты по сравнению с прошлым годом. А ещё исследование рынка труда показало, что хабаровчане активизировались в поиске работы — это касается и трудоустраивающей стороны, и соискателей. 


 
 
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