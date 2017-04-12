Картина дня в Хабаровском крае: космонавты, автобусы и опасная клюшка

«Поехали!» — сказали сегодня хабаровчане и вместе со всем миром отметили День космонавтики. В 1961 году 12 апреля человек-легенда Юрий Гагарин на корабле «Восток» впервые в мире облетел наш голубой шарик. Полёт длился всего 108 минут, но стал мощным прорывом в освоении пространства невесомости. С праздником жителей дальневосточной столицы поздравил — на минуточку! — действующий космонавт, Герой Российской Федерации Александр Мисуркин. Сейчас он находится где-то между Землёй и МКС в составе экспедиции. Свою лепту в праздник внесли автолюбители — они сделали из своих машин светящуюся ракету. У хабаровчан теперь есть свой Юрий Гагарин — его жителям города подарили местные художники, сделав инсталляцию из старого таксофона. Но сегодня ведь ещё и День авиации, а ещё именно в этот день исполнилось 100 лет легендарному лётчику Льву Липовичу. По такому поводу ему нанёс личный визит губернатор края Вячеслав Шпорт.





В Хабаровске разгорается очередной конфликт с участием перевозчика. Оппонентом в споре вновь выступает мэрия, а именно — городское управление транспорта. Бизнесмен заявил, что готов купить новые автобусы и возить людей за 20 рублей, но администрация не выдаёт ему документы. Проверка показала, что предприниматель больше говорил, чем делал. Но есть и хорошие новости: на трёх маршрутах в тестовом режиме запускают режим безналичной оплаты проезда. Этот опыт Хабаровск перенимает у Владивостока. Сейчас инвесторы решают технические вопросы, чтобы адаптировать систему для приёма карт и денег.

Чиновники в Хабаровске выступили за безопасность в спорте — попросили художников сделать менее травматичной хоккейную клюшку. Этот атрибут станет частью металлической скульптуры, которую в этом году установят возле «Платинум Арены». А пока творцы вносят коррективы в эскизы, футболисты готовятся к встрече с «Балтикой». Чтобы сыграть с огоньком, «армейцы» сходили в гости к пожарным. Теперь, в случае чего, знают, как потушить пламя на поле. Между тем, легкоатлет Даниил Цыплаков получил разрешение выступать на международных соревнованиях. Но под флагом России соревноваться не сможет, поскольку теперь хабаровчанин — нейтральный спортсмен.