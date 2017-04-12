Маленькие хабаровчане стали чаще ходить в детские сады

В краевом центре дети стали чаще посещать дошкольные образовательные учреждения. О положительной динамике сообщила начальник финансово-экономического отдела Татьяна Гейц. Соответствующий приказ управления образования городской администрации действует с 1 апреля 2017 года, но уже сейчас приносит свои плоды.

«По предварительным данным, плату за присмотр и уход за ребёнком взяли с порядка 10 человек. Безусловно, эта мера повлияла на посещаемость детских садов. Пока не так много времени прошло с тех пор, как приказ вступил в силу, но уже можно сказать о положительной динамике», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Татьяна Гейц.

По данным, появившимся на информационных стендах в детских садах, плату с родителей взимают в случае, если ребёнок не посещает дошкольное учреждение без уважительной причины. В список серьёзных доводов для отсутствия ребят в заведении входят болезнь и реабилитация, санаторно-курортное лечение, отпуск или командировка родителей, а также временное закрытие детсада.

Ранее агентство сообщало, что руководители дошкольных учреждений не брали плату со взрослых, пока им не разъяснили механизм применения новых требований на практике. Согласно документу, родители детей, которые по неуважительной причине не ходят в детсад, должны вносить плату в полном объёме за пропущенные рабочие дни. Им не придётся отдавать деньги только за питание.