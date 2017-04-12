Власти Хабаровского края усиливают противопожарные меры

С приближением майских праздников краевые власти поручили всем службам, задействованным в пожаротушении, усилить меры контроля в целях предотвращения возгораний. На время выходных создадут дополнительные мобильные группы, в состав которых войдут специалисты правоохранительных и надзорных органов, чтобы увеличить кратность патрулирования вверенных территорий.

Рейдовый режим планируют менять в зависимости от степени угрозы, в частности — погодных условий. Если предстоит сухой и ветреный день, кратность обходов будет возрастать. Так краевая лесоохрана постарается максимально исключить риски пожаров. В настоящее время в регионе всё готово для борьбы со стихией — в рабочем состоянии находится 21 пожарно-химическая станция и 17 отделений дальневосточной базы авиационной охраны лесов. Мониторинг за пожарной опасностью ведут как с земли, так и с воздуха.

Минприроды Хабаровского края поручило районам привести силы и средства для тушения лесных пожаров в полную готовность. Муниципалитетам порекомендовали увеличить кратность наземного и авиационного патрулирования территорий, вовремя вводить особые противопожарные режимы, а также принять исчерпывающие меры по контролю за соблюдением полного запрета на сжигание сухой растительности, который 5 апреля ввёл Вячеслав Шпорт. Об этом ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Как сообщает пресс-служба «белого дома», с начала пожароопасного сезона сразу в пяти районах стартовали профилактические межведомственные рейды, направленные на выявление поджигателей. Лесники вместе с полицией и сотрудниками МЧС патрулируют территории, обходят поля, дачные кооперативы. Силовики уже оштрафовали свыше двух десятков физических лиц. Размер штрафа составляет от 500 до 2 000 рублей. О санкциях для поджигателей и видах ответственности говорили начальник управления лесами при правительстве края и заместитель начальника регионального управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России на пресс-конференции, посвящённой подготовке к пожароопасному сезону.

Пожароопасный период в Хабаровском крае открылся 3 апреля. За полторы недели в регионе возникло 11 возгораний в лесах. Особый противопожарный режим сейчас действует в Вяземском, имени Лазо и Хабаровском районах, а также в пяти посёлках Амурского района: Санболи, Вознесенское, Джуен, Ачан и Эльбан. Агентство ранее писало о возгорании вблизи Большехехцирского заповедника, которое произошло 5 апреля. Специалисты МЧС зафиксировали термоточку, о которой незамедлительно сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье». Огонь прошёл по сухой траве на поле, но потерял силу, упершись в дубовые рёлки (продолговатая возвышенность, гряда с пологими склонами, поросшая лесом — прим. ред.), где слабо дымил уже затухающий природный пожар. На месте возгорания спасатели обнаружили свежие следы гусеничного вездехода. Лесничие предположили, что причиной происшествия могла стать деятельность человека.