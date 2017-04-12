На трёх автобусных маршрутах в Хабаровске появятся терминалы для карт

В ближайшее время они заработают в тестовом режиме

В краевой столице в ближайшее время на автобусах нескольких маршрутов в тестовом режиме начнут работать терминалы для безналичной оплаты проезда. Сейчас инвесторы решают технические вопросы, чтобы адаптировать систему для приёма карт и денег.

«Мы встречались с крупной финансовой компанией, обговорили тонкости, сейчас они решают технические вопросы. Как только они будут готовы, у нас на трёх-четырёх маршрутах появятся экспериментальные терминалы. Дальше потихоньку начнём внедрять систему», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

Сейчас некоторые перевозчики работают без кондукторов — оплату принимает водитель. По мнению чиновников, этот опыт поможет дисциплинировать пассажиров перед вводом новой системы оплаты.

«Работа кондукторов — лишние расходы и лишний повод поднять плату за проезд. Когда мы начнём работать по безналичной оплате проезда, люди буду приучены входить в одну дверь, рассчитываться и выходить в другую дверь. Чтобы приучить людей к этому, нужно время», — отметил Сергей Суковатый.

Агентство писало, что опыт безналичной оплаты проезда Хабаровск перенимает у Владивостока. Планируется, что в дальневосточной столице расплатиться можно будет с помощью любого платёжного терминала: телефона, банковской или транспортной карты.