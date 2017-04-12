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Чиновники в Хабаровске попросили художников обезопасить клюшку

Чиновники в Хабаровске попросили художников обезопасить клюшку
Авторы скульптур, которые появятся у "Платинум Арены", должны внести коррективы в эскизы
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: Евгений Петешев

Хабаровские художники, разработавшие эскизы металлических скульптур тигра и хоккеиста на точке вбрасывания, должны будут внести коррективы в свои задумки. Городские чиновники попросили сделать свободную клюшку менее травмоопасной для людей.

«Администрация города попросила немного переделать эскиз. После того как мы всё выполним, вновь начнём согласование. Попросили сделать свободную клюшку безопасной, чтобы люди не получили травм от торчащего куска металла. К тигру претензий не было. С хоккейным клубом «Амур» мы проект согласовали, они его одобряют», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» член Творческого союза художников России Евгений Петешев.

На изменение эскиза и процедуру согласования с чиновниками у художников уйдёт около двух недель. После этого они начнут искать инвесторов для реализации проекта. Уже сейчас некоторые компании готовы помочь деньгами.

«Хотелось бы установить скульптуры в этом году, не исключено, что они появятся к началу нового хоккейного сезона», — отметил Евгений Петешев.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что установить металлические скульптуры авторы планируют возле «Платинум Арены». Сейчас решается вопрос о точном месте, чиновники рассматривают два варианта: площадку возле бывшего ресторана «Овертайм» или территорию у подземного пешеходного перехода.

Агентство также сообщало, что тигр и хоккеист — символы клуба «Амур». По задумке авторов, со стальным игроком можно будет фотографироваться, вторую скрещенную клюшку оставили специально для поклонников этого вида спорта — любой желающий может взяться за неё, изображая соперника. Тигра в металле создадут в одной тематике с логотипом команды.

 
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