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Легендарный лётчик отметил 100-летний юбилей в Хабаровске

Легендарный лётчик отметил 100-летний юбилей в Хабаровске
С днём рождения Льва Липовича лично поздравил губернатор Вячеслав Шпорт
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Участник четырёх войн Лев Липович сегодня, 12 апреля, отмечает свой 100-летний юбилей. С этой датой легендарного лётчика лично поздравил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Также пожелания здоровья и бодрости духа ветерану направил президент России Владимир Путин.

«Примите самые искренние поздравления со 100-летием. За Вашими плечами целый век — эпоха великих потрясений в истории России и всего мира, время героических свершений нашего народа. Всю свою жизнь вы посвятили авиации. Когда наступал решающий час, всегда мужественно вставали на защиту Родины. Пройдя через горнило нескольких войн, показали пример беззаветной отваги, искреннего патриотизма. Восхищаюсь вашей несгибаемой волей. Выражаю искреннюю признательность за бесценный подвиг во имя сегодняшнего мира и свободы Отчизны», — отметил Вячеслав Шпорт.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, Лев Борисович попал на первую войну сразу после призыва — он участвовал в Финской кампании. Во время Второй мировой совершил 135 боевых вылетов лётчиком-штурманом, доставляя в тыл врага на партизанскую территорию оружие и продовольствие. В 1945 году был штурманом полка, в звании капитана отправился на Дальний Восток, где сражался с милитаристской Японией. Затем участвовал в военных операциях в Северной Корее, после чего остался жить в Хабаровске.

Его лётный опыт оказался востребованным и в мирное время. Больше 28 лет Лев Липович проработал в гражданской авиации, в том числе флаг-штурманом первого класса на международных авиалиниях. За свою карьеру он успел освоить 14 типов самолётов.

Несмотря на преклонный возраст, почётный гражданин Хабаровска Лев Липович остаётся в строю: активно занимается ветеранской деятельностью, работает с молодёжью.

 
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