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Чиновник из Ванина взял себе бесплатный "гектар" в центре посёлка

Чиновник из Ванина взял себе бесплатный "гектар" в центре посёлка
Активисты ОНФ хотят разобраться в законности выдачи земли
9 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: региональное отделение Общероссийского народного фронта

Чиновник из Ванинской администрации получил бесплатный «гектар» в центре посёлка. Активисты регионального отделения ОНФ направили в адрес министра Хабаровского края — уполномоченного по вопросам «дальневосточного гектара», прокуроратуры и главы районной администрации письма с просьбой разобраться и дать правовую оценку действиям госслужащего.


 

О том, что земля между домами № 7 и № 9 по улице Чехова в посёлке Ванино стала частной собственностью, фронтовики узнали благодаря местному жителю, который, кстати, также участвует в общественном движении. Мужчина является собственником квадратных метров в одном из этих зданий. Он обратился в управляющую компанию с просьбой передвинуть мусорные баки подальше от подъезда. Как оказалось, сделать это невозможно: двор переквалифицирован в «гектар» и уже передан новому владельцу, что, собственно, и возмутило ванинца. Активист инициировал проверку законности действий новоиспечённого собственника участка.


 

 

«Дальневосточный гектар» сегодня — очень широко обсуждаемая тема. В развитии Дальнего Востока заинтересованы первые лица государства, и в первую очередь — президент Владимир Путин, лидер Общероссийского Народного Фронта. Нельзя отрицать тот факт, что раздача бесплатных земель открывает большие возможности для коррупционеров. Вся эта ситуация с «гектаром» в Ванино может стать показательным примером того, как россияне умеют бороться за свои права, привлекать к ответственности нечистых на руку чиновников. Однако прежде чем делать какие-либо выводы, нужно убедиться, что преступление действительно имеет место быть. В крае есть достаточное количество специалистов, в чьи обязанности входит давать подобные оценки, поэтому прежде чем обвинять человека, думаю, нужно дождаться ответов на наши письма. Хотя, конечно, мне эта история совсем не кажется прозрачной», — прокомментировал сложившуюся ситуацию руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Андрей Белоглазов.

Игорь Каплун — владелец «гектара» в центре Ванина, уверен, что его действия абсолютно законны. Для обозначения границ желаемого участка он использовал способы, предложенные федеральной информационной системой «На Дальний Восток». Ванинский землевладелец уже заключил типовой пятилетний договор владения. В течение этого срока у чиновника в планах возвести в злополучном дворе детский парк аттракционов.


 

РИА «Восток-Медиа» писало ранее о других практиках получения земли чиновниками. Так, глава Мазановского района Амурской области Михаил Пивень стал обладателем надела в марте текущего года. Он рассказал, что взял ровно один гектар на слиянии рек Селемджа и Зея, и указал, что земля пока предназначена для охоты и рыбалки. Однако дальнейшие планы амурчанина направлены на развитие туризма. 

Агентство не раз сообщало и о казусах, связанных с раздачей «гектаров». Так, прошлой осенью участок земли с древними петроглифами у села Сикачи-Алян в Хабаровском крае на время оказался в реестре доступных для раздачи наделов. Коллективную заявку на него успели оформить жители дальневосточной столицы, однако позже её аннулировали власти. Узнав об отказе, люди настаивали на выдаче «гектара». Участок отнесён к землям коренных малочисленных народов, соответственно, заявителям был направлен отказ.

На интерактивной карте федеральной информационной системы «На Дальний Восток» памятник археологии — Николаевское городище в Приморье, построенное в период чжурчжэньской империи Цзинь — никак не обозначен, что позволяет любому желающему подать заявку на его получение в собственность. Об этом ранее писало агентство. Учёные ДВО РАН уже обратились в инспекцию по охране объектов культурного наследия Приморского края, к властям Партизанского района, направили письмо на имя президента Владимира Путина. В прокуратуре Партизанского района пообещали взять ситуацию на контроль.

 
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