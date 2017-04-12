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В День космонавтики хабаровские художники подарили городу Гагарина

В День космонавтики хабаровские художники подарили городу Гагарина
Арт-объект на улице Постышева сделали из старого таксофона
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Илья Андреев

В краевой столице появился новый объект стрит-арта — в День космонавтики на улице Постышева художники сделали из старого таксофона гермошлем скафандра и изобразили внутри портрет Юрия Гагрина.


 

Брошенный таксофон Пётр Матюшков заметил ещё в прошлом году. Появилось несколько идей перевоплощения объекта, но точку в истории поставил сын художника, который увидел в аппарате гермошлем скафандра.

 
 

«Решили с сыном Григорием, что утром 12 апреля сделаем этот объект. Заранее приготовили краску, трафарет и нарисовали всё. Ушло часа два, потому что около часа ждали, когда высохнет белая краска. У нас нет никаких рамок в творчестве, поэтому использовали всё, что хотели», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» художник стрит-арта Пётр Матюшков.


 

Впервые авторы использовали шаблон для создания портрета. Вдохновило на это хабаровчан творчество английского андеграундного художника стрит-арта Бэнкси, который создаёт свои работы с помощью подобной трафаретной техники.


 

В скором времени в городе появятся ещё несколько арт-объектов. К их созданию художники приступят после наступления тёплой погоды. С праздниками новые творения связывать не будут, а просто используют фантазию.


 

Это не первый объект, созданный Петром и Григорием Матюшковыми в Хабаровске. Агентство писало, что в августе 2016 года художники превратили девять бочонков из-под краски, объёмом 50 литров каждая, в банки со сгущённым молоком. Произведение назвали «Мечта туриста».

 
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