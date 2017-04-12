Хабаровский легкоатлет будет соревноваться под нейтральным флагом

Легкоатлет из дальневосточной столицы Даниил Цыплаков получил индивидуальный допуск от IAAF для выступления на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена. Теперь прыгун в высоту сможет состязаться с представителями других стран, но не имеет права участвовать под флагом России.

Помимо хабаровчанина Цыплакова, индивидуальные допуски от Международной ассоциации легкоатлетических федераций получили Сергей Шубенков, Мария Кучина, Илья Мудров и Ольга Муллина, а также Сергей Широбоков и Яна Смердова. Ранее разрешения на выступление в нейтральном статусе получили Анжелика Сидорова, Алексей Сокирский и Кристина Сивкова.

По информации пресс-службы Всероссийской федерации лёгкой атлетики, заявки ещё 17 легкоатлетов отклонили. Среди них нет спортсменки из дальневосточной столицы Екатерины Коневой. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что чемпионка Европы в помещениях также подавала заявку на выступление в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Шанс на получение разрешения у прыгуньи ещё есть, однако пока ей не до состязаний — легкоатлетка ждёт скорого прибавления в семье. Екатерина Конева, как и обещала, станет мамой до следующей Олимпиады.

Пока российские спортсмены всё ещё не могут выступать на международных соревнованиях — 6 февраля IAAF оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики.