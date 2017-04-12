В Хабаровском крае из населённых пунктов выгоняют крыс и мышей

В регионе полным ходом идут работы по очистке улиц и дворов от мусора, скопившегося за зиму. В уборках принимают участие специалисты краевой дезинфекционной станции, которые проводят дератизацию и дезинсекцию. Они трудятся круглогодично в рамках заключённых договоров с частными и муниципальными организациями, а также частными лицами. С наступлением весны работы прибавилось благодаря новому контракту с мэрией.

«С администрацией города заключили договоры на обработку бесхозных территорий — овраги, гаражи, хозяйственные постройки. На этих территориях, как правило, чаще всего в весенне-летний период появляются грызуны. По крайней мере, по Центральному району города работы сейчас проводим. Обрабатываем парковые зоны, просто бесхозные территории, за которые никто не отвечает», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель КГАУЗ «Краевая дезинфекционная станция» Сергей Ткачёв.

Не отказывают в избавлении от грызунов и насекомых даже частным лицам — обычным гражданам, владельцам маленьких предприятий, председателям гаражных кооперативов.

«Бывает, от горожан поступают жалобы на нашествие грызунов. Приходят и из гаражных кооперативов, из управляющих компаний — просят дополнительно обработать. Большие проблемы с жилмассивами, где ветхие дома и бараки. Там очистка территорий и вывоз мусора происходит не своевременно. Есть проблема с обработкой из-за технических особенностей домов — подвалов нет, есть технические помещения, где проходят трубы и коммуникации. Приходиться обрабатывать вокруг дома и на первых этажах. Для людей приманки не опасны, если только не употребить их в пищу, а так мы раскладываем их в различные норы, щели, углубления», — объяснил Сергей Ткачёв.

Обработка территорий происходит после полной очистки от мусора, однако не всегда реально соблюдать такое правило. Максимальный эффект достигается, когда нет другой пищи для мышей и крыс — кроме отравленной приманки, животным просто нечего будет есть. Однако руководитель дезинфекционной станции уверяет, что даже при наличии обширного меню грызун выберет «подкормку» — в неё добавляют пищевые и половые аттрактанты. Дератизация происходит в несколько этапов — такая система осит название «Три кольца защиты». Для промышленных и частных объектов метод борьбы с нежеланными гостями немного другой.

«Есть такое понятие, как барьерная обработка. Например, в сёлах, вокруг населённого пункта раскладываем приманку. Следующий этап — разложить отраву вокруг дома. После — непосредственно в доме. Так сказать, три защитных зоны. Такой способ — довольно эффективное мероприятие: меньшее количество грызунов попадает в населённый пункт, ещё меньше во двор частного дома и непосредственно в дом», — добавил собеседник.

На больших пищевых предприятиях правила обработки запрещают раскладывать яд внутри помещений — токсичные вещества могут попасть в продукты. Поэтому непосредственно на производстве в приоритете механические ловушки.

«На пищевых предприятиях свои особенности избавления от грызунов. Например, пивоваренные заводы — они работают по европейским стандартам и, если их не соблюдать, эти организации наказывают. У них требования: три защитных зоны, еженедельный мониторинг — съедена ли приманка, количество грызунов и так далее. Там очень жёсткие требования и стандарты, и мы по ним работаем. Пищевые предприятия, которые работают в таможенном союзе, тоже соблюдают очень жёсткие требования к методам борьбы с грызунами. По этим требованиям, внутри помещений нельзя раскладывать химические отравляющие вещества, а вот снаружи здания и вокруг территории предприятия — можно. В помещениях рекомендуется устанавливать механические ловушки — мышеловки, липучки и прочие», — подытожил руководитель «Краевой дезинфекционной станции».