Почти 14 тысяч кедров высадят в один день в Хабаровском крае

В Хабаровском крае 20 мая высадят около 28 тысяч саженцев хвойных и лиственных деревьев, в том числе почти 14 тысяч кедров. В регионе озеленят 38 населённых пунктов, в том числе дальневосточную столицу.

«Молодые деревья появятся в парках и скверах города, на Амурском бульваре и на набережной. Также высаживать саженцы будут в Амурске, Комсомольске и Николаевске-на-Амуре. Всего охватим 38 населённых пунктов», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» специалист по связям с общественностью управления лесами правительства Хабаровского края Эльза Трифонова.

Помимо этого, сейчас в регионе подготавливают участок площадью в 4,5 гектара под посадку деревьев на территории села Воронежское-1. Территорию озеленят вблизи детского оздоровительно-образовательного лагеря «Океан». К высадке привлекут представителей различных организаций, в том числе экологических, а также органов власти, сотрудников МЧС, крупных предприятий, образовательных учреждений.

Экологическую акцию «Всероссийский день посадки леса» организовало федеральное агентство лесного хозяйства для поддержки идеи возрождения «зелёных лёгких», воспитания экологической грамотности населения и культуры поведения на природе. Хабаровский край поддержал идею в 2011 году. За шесть лет в регионе высадили больше 180 тысяч экземпляров хвойных и лиственных пород деревьев.