В Хабаровском крае энергетики работают в режиме повышенной готовности

Сегодня среда, 12 апреля 2017 года, 12:02
Появились подробности драки на Уссурийской таможне
Появились подробности драки на Уссурийской таможне
Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока
Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока
На парковке хабаровской арены "Ерофей" появилась ракета
На парковке хабаровской арены "Ерофей" появилась ракета
Хабаровчан поздравил действующий космонавт Александр Мисуркин
Хабаровчан поздравил действующий космонавт Александр Мисуркин
В среду хабаровчанам рекомендуют взять с собой зонтик
В среду хабаровчанам рекомендуют взять с собой зонтик
Регионы:


Популярное
вчера, 16:28
Сразу 4 главврача в Приморье лишились своих должностей
сегодня, 10:31
Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока
сегодня, 07:04
Владивостокцам стоит запастись водой и свечками
вчера, 13:38
Лариса Белоброва поговорит с приморцами "за жизнь"
вчера, 12:54
Во Владивостоке сожгли автомобиль
час назад
Появились подробности драки на Уссурийской таможне
вчера, 14:24
От укусов клещей в Приморье пострадали более 40 человек
вчера, 15:40
В Хабаровске следователи проверяют обстоятельства гибели семейной пары
вчера, 15:23
Гендиректора ХК "Адмирал" Илью Спокойнова оставили за решёткой
вчера, 15:09
Решение проблем Трудового взял на контроль председатель ЗС Приморья

Обсуждаемое
сегодня, 10:31
12

Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока
вчера, 13:38
10

Лариса Белоброва поговорит с приморцами "за жизнь"
час назад
5

Появились подробности драки на Уссурийской таможне
вчера, 15:35
2

В Находке из-за долгов перед моряками задержали теплоход
вчера, 18:20
2

Картина дня в Хабаровском крае: цирк в суде и тысяча рублей от бабушки
сегодня, 10:35
2

До конца апреля приморцам предложили подумать о благоустройстве
вчера, 12:54
1

Во Владивостоке сожгли автомобиль
вчера, 14:45
1

"Зебрам" Владивостока поставили "неуд"
вчера, 16:20
1

В Хабаровске установили антивандальные подсветки
вчера, 18:09
1

В Находке задержаны три судна-нарушителя
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" вчера, 16:25
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой вчера, 14:29
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой
Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота вчера, 11:47
Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1151



Система Orphus

В Хабаровском крае энергетики работают в режиме повышенной готовности

В Хабаровском крае энергетики работают в режиме повышенной готовности
Специалисты обеспечат бесперебойное электроснабжение во время непогоды
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа" / Анна Ленская

В связи с предстоящим ухудшением погодных условий в ближайшие двое суток филиал АО «ДРСК», который входит в состав группы «РусГидро», запланировал комплекс мер по обеспечению бесперебойного снабжения энергией всей территории региона. Поэтому предприятие «Хабаровские электрические сети» перевели на работу в режиме повышенной готовности. 

По прогнозам метеорологов, с 11 по 13 апреля на большей части территории Хабаровского края ожидаются сильные осадки в виде дождя, сильного снега с усилением ветра до 23 метров в секунду. РИА «Восток-Медиа» писало, что это связано с приходом в регион сразу двух циклонов. Основная непогода будет в Аяно-Майском и Охотском районах, там ожидается сильный снег, метель с порывами ветра до 20-25 метров в секунду. На остальной территории края также пройдут осадки, но небольшие, преимущественно в виде мокрого снега и дождя, порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. После 13 апреля жителей Хабаровского края ждёт небольшая пауза: потеплеет до +12 градусов, однако сильный ветер сохранится — скажется вскрытие Амура ото льда. Уже 15 апреля придёт западный циклон, который вновь испортит погоду.

Чнобы минимизировать последствия возможных чрезвычайных происшествий, руководство «Хабаровских электрических сетей» приняло решение ввести режим повышенной готовности для всех служб предприятия и его отделений на весь период действия непогоды. В филиале уже сформированы 29 оперативно-ремонтных бригад в количестве 126 специалистов, подготовлено 56 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«На данный момент энергоснабжение всех населённых пунктов Хабаровского края осуществляется в полном объёме, — озвучил главный инженер Хабаровских электрических сетей Валерий Ожегин. — В случае ограничения энергоснабжения все силы филиала будут мобилизованы для скорейшей ликвидации аварий».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru