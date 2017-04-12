Предпринимателей Хабаровского края научат вести бизнес в режиме онлайн

Сегодня среда, 12 апреля 2017 года, 11:41
Появились подробности драки на Уссурийской таможне
Появились подробности драки на Уссурийской таможне
Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока
Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока
На парковке хабаровской арены "Ерофей" появилась ракета
На парковке хабаровской арены "Ерофей" появилась ракета
Хабаровчан поздравил действующий космонавт Александр Мисуркин
Хабаровчан поздравил действующий космонавт Александр Мисуркин
В среду хабаровчанам рекомендуют взять с собой зонтик
В среду хабаровчанам рекомендуют взять с собой зонтик
Регионы:


Популярное
вчера, 16:28
Сразу 4 главврача в Приморье лишились своих должностей
час назад
Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока
сегодня, 07:04
Владивостокцам стоит запастись водой и свечками
вчера, 13:38
Лариса Белоброва поговорит с приморцами "за жизнь"
вчера, 12:54
Во Владивостоке сожгли автомобиль
вчера, 11:47
Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота
вчера, 14:24
От укусов клещей в Приморье пострадали более 40 человек
вчера, 15:40
В Хабаровске следователи проверяют обстоятельства гибели семейной пары
вчера, 15:23
Гендиректора ХК "Адмирал" Илью Спокойнова оставили за решёткой
вчера, 15:09
Решение проблем Трудового взял на контроль председатель ЗС Приморья

Обсуждаемое
вчера, 13:38
10

Лариса Белоброва поговорит с приморцами "за жизнь"
час назад
10

Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока
полчаса назад
3

Появились подробности драки на Уссурийской таможне
вчера, 15:35
2

В Находке из-за долгов перед моряками задержали теплоход
вчера, 18:20
2

Картина дня в Хабаровском крае: цирк в суде и тысяча рублей от бабушки
час назад
2

До конца апреля приморцам предложили подумать о благоустройстве
вчера, 11:47
1

Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота
вчера, 12:54
1

Во Владивостоке сожгли автомобиль
вчера, 14:45
1

"Зебрам" Владивостока поставили "неуд"
вчера, 16:20
1

В Хабаровске установили антивандальные подсветки
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" вчера, 16:25
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой вчера, 14:29
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой
Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота вчера, 11:47
Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1151



Система Orphus

Предпринимателей Хабаровского края научат вести бизнес в режиме онлайн

Предпринимателей Хабаровского края научат вести бизнес в режиме онлайн
Сбербанк совместно с Google запустил курс для начинающих и опытных коммерсантов
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Хабаровский край присоединился к бесплатной программе для предпринимателей «Бизнес класс». Её участники смогут выстроить коммерческий проект с нуля, решить проблемы действующей компании или вывести свою предпринимательскую инициативу на новый уровень. Курс включает восемь онлайн-модулей и четыре очных мастер-класса, но его наполнение может изменяться в зависимости от пожеланий участников.


 

«В рамках этой программы мы не ставим перед собой задачу дать какую-то волшебную таблетку, съев которую, предприниматель однозначно будет успешен. Это будет, в первую очередь, разбор конкретных кейсов, которые произошли с предпринимателями и о которых они хотят рассказать. Мастер-классы также являются эффективным способом обучения, позволяя на короткое время полностью погрузиться в решение какой-то конкретной задачи», — объяснил управляющий головным отделением по Хабаровскому краю ПАО Сбербанк Сергей Юрченко.

Участники могут выбрать одну из двух траекторий обучения: «Я хочу начать собственный бизнес» или «Я хочу развивать существующий бизнес». Заявку можно подать до 16 мая. После каждого обучающего блока нужно закрепить результат прохождением теста или выполнением реального задания. За лучшими «учениками» впоследствии закрепят наставников, которые будут направлять действия бизнесмена, чтобы вывести его предприятие на более высокий уровень. Ментором может стать и бизнесмен из Хабаровского края, но для этого ему нужно будет показать свои компетенции.


 

«Мы рады приветствовать тех, кто хочет стать наставником, но у нас есть определённый трёхступенчатый отбор, чтобы определить, насколько предприниматель квалифицирован. В случае новых предприятий, которые создаются с нуля, у нас рассматривается полный цикл бизнеса, поэтому спектр знаний, которыми должен обладать наставник, достаточно широк», — сообщила Марина Жунич, директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия.


 

 

«Бизнес класс» уже запустили в ряде регионов страны, и программа принесла свои плоды. По словам Марины Жунич, один из предпринимателей вошёл в неё с убыточным бизнесом — его потери составляли около 300 тысяч в месяц. Сейчас рентабельность компании составляет порядка 40 процентов. В Минэкономразвития региона идею такого обучения предпринимателей встретили с одобрением.

«То, что это было, есть и остаётся неизменным приоритетом деятельности правительства Хабаровского края, подтверждается на протяжении многих лет, особенно в последние годы. И на федеральном уровне, и на краевом, развитию данного сектора экономики уделяется особое внимание. 2016 год стал знаковым в этом плане: вышел ряд стратегических документов, которые определяют его развитие на долгосрочный период», — рассказала начальник управления развития и поддержки предпринимательства Минэкономразвития края Татьяна Бартюк.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru