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Новую систему фиксации нарушений ПДД разрабатывают в Хабаровском крае

Новую систему фиксации нарушений ПДД разрабатывают в Хабаровском крае
Спонсировать инновационный проект готова коммерческая фирма
19 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Илья Андреев

Власти региона планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему, которая позволит увеличить собираемость штрафов за совершённые нарушения правил дорожного движения и поведения на дорогах общего пользования. В продвижение высоких технологий готов вложиться инвестор.

Задача системы — повысить количество зафиксированных нарушений, что приведёт к росту собираемых штрафов. Поступления в бюджет края от таких административных санкций и оплаты за ущерб дорогам могут составить без малого три миллиарда рублей, против 128 миллионов, которые собирают сейчас. Пополнять региональную казну уже вызвалась компания, имя которой пока не разглашается.

«У нас появляется фирма икс, с которой мы заключаем концессионное соглашение. И дальше она уже начинает реализацию ИТС, понятно, что она будет пользоваться мощностями и трудовыми ресурсами края, это выгодно и экономично и, наверное, правильно», — объяснил корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» заместитель министра промышленности и транспорта Хабаровского края Иван Кондуб.

Проект спонсирует коммерческая компания, которая входит во всероссийской концерн с большим научным и производственным потенциалом. Руководство фирмы намерено вложить до 2,5 миллиарда рублей, создать и запустить в работу интеллектуальную транспортную систему. Примерные сроки реализации — от 12 до 18 месяцев.

В Хабаровском крае хорошая база для внедрения такой системы контроля —  ГЛОНАСС, «Безопасный город», «Поток». Все эти уже существующие и действующие системы информации в рамках реализации проекта планируют перевести в онлайн-режим. Весь поток данных будет собираться в одном центре. Устаревшее оборудование обновят и дополнительно установят новое. Правда, конкретных сроков, когда система может заработать, пока не называют.

 
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