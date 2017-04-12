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Хабаровчане в числе первых отпразднуют День космонавтики

Хабаровчане в числе первых отпразднуют День космонавтики
Вместе с Россией его отмечает весь мир
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: ria.ru; pixabay.com; видео: YouTube

Сегодня, 12 апреля, в Российской Федерации празднуют День космонавтики. Памятная дата посвящена первому полёту человека в космос. Это день триумфа науки и специалистов отрасли. В качестве праздника День космонавтики в России был определён указом президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.


 

 

С 2011 года эта дата носит ещё одно название — Международный день полёта человека в космос. Об этом 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе России, приняли официальную резолюцию — по случаю 50-летия первого шага в деле освоения космического пространства. Её соавторами стали свыше 60 государств.


 

Как известно, 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облёт Земли, открыв эпоху пилотируемых космических манёвров. Полёт, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза.

Прежде чем в космический корабль сел человек, в полёт отправили его четверолапых друзей. В августе 1960 года советский космический корабль «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный манёвр с возвращением на Землю. А первый в истории космонавтики международный полёт состоялся 15 июля 1975 года — первопроходцами были советский корабль «Союз-19» и американский корабль «Аполлон».


 
 
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