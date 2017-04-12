В среду хабаровчанам рекомендуют взять с собой зонтик

В дальневосточной столице сегодня, 12 апреля, солнечная погода. Но специалисты Дальневосточного УГМС предупреждают о том, что в Хабаровске вновь вероятны осадки — дождь и мокрый снег. Кроме того, в городе холодно.









Температура воздуха в утренние часы составит -5...-3 градуса по Цельсию. Во второй половине дня немного потеплеет — до +4...+6 градусов.





В Хабаровске дует ветер с запада. Воздушные массы движутся со скоростью 6-11 метров в секунду.