Комсомольску-на-Амуре велели усилить борьбу с грызунами

Власти города проследят за тем, как управляющие компании ставят заслоны крысиным полчищам

Администрации Комсомольска-на-Амуре посоветовали обратить особенное внимание на ситуацию с грызунами, сложившуюся в городе. Надзорные органы отмечают всплеск жалоб от жителей на крыс — население опасается последствий, связанных с распространением этих животных в микрорайонах.

Об этом в ходе селекторного совещания сообщила начальник санитарного отдела управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Валентина Чистяк. Беседу с районами проводили специалисты регионального госконтроля и лицензирования — речь шла о мероприятиях по санитарной очистке, которые муниципалитеты должны завершить до начала лета.

«Большие проблемы по Комсомольску у нас значатся по грызунам. Очень большая заселённость. Хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на управляющие организации, которые заключают договоры на обработку, на создание грызунонепроницаемости. Правильно ли всё это проводят и проводят ли вообще», — сказала Валентина Чистяк.

Она добавила, что администрации Комсомольска следует заняться вопросом восстановления контейнерных площадок в городе. По наблюдениям Роспотребнадзора, многие из них пребывают в плачевном состоянии, к некоторым сложно подобраться из-за разбросанного вокруг мусора.

Заместитель главы Комсомольска-на-Амуре по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Алексей Разин рекомендации надзорного ведомства принял. Он подчеркнул, что проблемным вопросам уже подыскивают эффективные решения.

«Глава города поручил управляющим компаниям обеспечить контроль над приведением в надлежащее состояние выгребных ям и ликвидацией несанкционированных свалок во дворах жилых домов. Также им поручено заняться очисткой мусоропроводов», — сказал чиновник.

Он отметил, что в длинный перечень поручений мэра входит и надлежащее противодействие распространению грызунов. Управляющие компании Комсомольска должны выполнить поставленные перед ними задачи до 26 мая.