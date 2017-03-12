В Комсомольске сотрудница гардероба не уследила за чужой шубой

Она отлучилась с места работы, чем и воспользовался вор

Стражи правопорядка вернули жительнице Комсомольска-на-Амуре украденную норковую шубу. Девушка оставила верхнюю одежду в гардеробе кафе, а сотрудница заведения не уследила за ней.

В дежурную часть городского отдела полиции обратилась комсомольчанка. Она заявила о пропаже шубы стоимостью в 30 тысяч рублей. Девушка рассказала, что в день кражи она посетила кафе на улице Севастопольской. Верхнюю одежду потерпевшая оставила в гардеробе заведения.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний посетитель кафе. Как выяснилось, в день кражи сотрудница гардероба отсутствовала на своём рабочем месте. Этим и воспользовался злоумышленник. Молодой человек проник в гардеробную комнату, спрятал чужую шубу под своей курткой и скрылся вместе с похищенным.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Стражи правопорядка изъяли норковую шубу у похитителя и вернули её законной владелице. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения — подписку о невыезде.