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"СКА-Хабаровск" сегодня примет на домашнем поле саратовский "Сокол"

"СКА-Хабаровск" сегодня примет на домашнем поле саратовский "Сокол"
Вход на стадион имени Ленина для девушек будет бесплатным
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: fcska.ru

Сегодня, 12 марта, футбольный клуб из дальневосточной столицы «СКА-Хабаровск» поборется за очки с «Соколом» из Саратова. Как уже писало РИА «Восток-Медиа», для «красно-синих» это второй матч в сезоне после зимнего перерыва. «Армейцы» вернулись из Воронежа, где 8 марта сыграли вничью с местным «Факелом» — 0:0.

Положение футболистов хабаровского СКА в турнирной таблице пока остаётся неизменным. «Армейцы» находятся на третьем месте. По итогам 25-го тура первенства ФНЛ в их копилке 42 очка. У саратовцев дела обстоят печальнее. В предыдущем матче игроки «Сокола» уступили на своём поле «Тамбову» — 1:4, и занимают 16-е место в таблице. У них 27 очков.

В пяти последних встречах соперники не выявили однозначного лидера между собой. Так, в 2014 году «Сокол» дважды сыграл с хабаровчанами вничью — сначала со счётом 0:0 на стадионе имени Ленина в краевой столице, а потом с результатом 2:2, но уже в Саратове. Через год в обеих встречах «армейцы» уступили — 0:2 в гостях у «Сокола» и 1:2 дома. В прошлом году команды встречались в августе — тогда на саратовском поле «СКА-Хабаровск» взял верх со счётом 3:2.

Второй домашний матч «армейцев» начнётся сегодня, 12 марта, в 15:00 на стадионе имени Ленина. В честь прошедшего Международного женского дня, вход для девушек будет бесплатным. Кроме этого, для болельщиков организуют бесплатное горячее питание и чай.

 
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