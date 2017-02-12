"СКА-Хабаровск" провалил старт Кубка ФНЛ на Кипре

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» сегодня, 12 февраля, закончил поражением свой первый матч в рамках Кубка ФНЛ на Кипре. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», «армейцы» приняли участие в турнире в группе С — их первым соперником стала «Тюмень». Хабаровчане отметили начало борьбы в рамках этих соревнований проигрышем — «чёрно-белые» победили со счётом 1:2.

В первые минуты встречи «армейцы», завладев мячом, устремились к воротам соперника, но игроки «Тюмени» хорошо разыграли оборонную комбинацию и защитили своего вратаря. «Чёрно-белые» перевели игру в центр поля, а на четвёртой минуте получили шанс открыть счёт. Егор Глухов атаковал зону вратаря «СКА-Хабаровска» Александра Довбни, но тот поймал мяч. После этого «армейцы» контратаковали, но вывели игру в аут, а затем матч «переехал» в центр поля, где противостояние продолжилось в среднем темпе. Каждая из атак хабаровчан «разбивалась» о хорошо сыгранную защиту «Тюмени».

На 11-й минуте соперники «армейцев» получили право на штрафной удар, который выполнил полузащитник Артур Рябокобыленко. Но голкипер хабаровского СКА отразил эту атаку. После этого Антон Кобялко, получив пас, атаковал зону «Тюмени», но был сбит с ног. «Армейцы» вновь попытались атаковать, но безуспешно. Владислав Никифоров сделал неплохую подачу на Кобялко, но сокомандник, приняв мяч головой, не рассчитал силу удара, и снаряд вылетел за пределы поля, минуя ворота «чёрно-белых». После этого тюменцы перевели игру на правый фланг и, рискуя получить штрафной, открыли счёт на 15-й минуте матча. Ворота «СКА-Хабаровска» распечатал Владимир Лешонок — 1:0.

Хабаровчане были настроены максимально быстро взять реванш, но их очередная атака обернулась аутом — мяч снова вылетел за пределы поля. Ошибка «армейцев» привела к тому, что следующие несколько минут «СКА-Хабаровск» провёл в обороне — «Тюмень», воспользовавшись промахом соперников, моментально перевела игру в их зону. В попытках отобрать снаряд хабаровские футболисты допустили нарушение, и «чёрно-белые» получили право на штрафной удар. Его с девяти метров выполнил защитник «Тюмени» Камалутдин Ахмедов, но стена «армейцев» выстояла. После этого игра переместилась в центр поля, а затем Владислав Никифоров и Антон Кобялко вновь попытались провести атаку ворот соперника. Голкипер тюменской команды Артём Смирнов без труда поймал мяч руками. Ещё одну атаку «армейцев» игроки в чёрно-белой форме прервали на полпути, чем обеспечили хабаровскому СКА возможность штрафного удара. Но подача дальневосточников с 11 метров не прошла из-за ошибки — благодаря этому вратарь «Тюмени» вновь отстоял свою вотчину.

Остаток первого тайма прошёл преимущественно в центре поля. В этом игровом отрезке атакующие и защитные комбинации тюменских футболистов выглядели гораздо лучше отработанными, чем у игроков «СКА-Хабаровска». Редкие попытки «армейцев» выйти к воротам соперника всякий раз заканчивались полётом мяча за пределы поля. Вскоре «Тюмень» заработала очередное замечание от судейской бригады: Эдуарда Булию сбили с ног на углу штрафной линии. Контрудар «армейцев» успехом не увенчался, но «чёрно-белые», завладев мячом, вывели его в центр поля, а затем неожиданно потеряли снаряд.

Это позволило СКА выйти в атаку с правого фланга, но до конца хабаровчане её не довели. Ильдар Шабаев и Владимир Лешонок, отобрав мяч у «армейцев», передали его Андрею Павленко, который едва не обыграл голкипера дальневосточников Александра Довбню — по чистой случайности снаряд ушёл за линию ворот. Полузащитник хабаровского СКА Алексей Друзин в контратаке дважды попытался забить гол тюменцам, но его успешно обыграли сначала защитники «чёрно-белых», а затем и сам вратарь. Минута компенсированного времени, которую судьи решили добавить, оставила счёт по итогам первого тайма без изменений — 1:0 в пользу «Тюмени».

Во втором тайме хабаровчане, настроенные сравнять счёт, попытались навязать противнику свою манеру игры. Но «Тюмень», решив упрочить своё положение на поле, не поддавалась: попытки «СКА-Хабаровска» атаковать ворота Артёма Смирнова всякий раз оборачивались переводом мяча в центр поля. Единственное, до чего додумались «армейцы», пытаясь переломить ход матча, — едва ли не ежеминутные выводы снаряда за пределы поля. Однако каждый аут, организованный хабаровчанами, «Тюмень» использовала себе во благо, моментально переводя вбрасывание мяча в атаку. Эта тактика принесла свои плоды: на 74-й минуте игры ворота СКА вновь не устояли. Нападающий тюменской команды Андреа Чуканов обыграл Александра Довбню — 2:0.

В попытках сократить разницу в счёте хабаровчане смогли перевести игру в зону соперника, а после нескольких неудачных атак ухитрились забить свой первый и единственный в этом матче гол. Сначала Владислав Никифоров атаковал голкипера соперников Артёма Смирнова, а после того как вратарь «чёрно-белых» отбил этот мяч, Эдуард Булия вышел на добивание. На 85-й минуте встречи «армейцы» сократили отставание до одного очка — 1:2.

Вскоре арбитры зафиксировали нарушение со стороны игроков «Тюмени», и хабаровчане получили право на штрафной удар. Димидко и Булия разыграли хитрую комбинацию, результатом которой стал очередной вывод мяча за пределы поля — с какой целью дальневосточники это сделали, осталось неясным. Тюменцы решили провести последние минуты встречи в зоне соперника и навязали «армейцам» игру в обороне. На 86-й минуте Александр Димидко, заметив вышедшего из ворот голкипера противников, рискнул атаковать и снова отправил снаряд за поле. «Чёрно-белые» ответили хабаровчанам тем же: следующий аут оформил защитник тюменцев Павел Маслов.

После вбрасывания мяч перешёл к армейцам, но футболист «Тюмени» Данил Клёнкин перевёл его на левый фланг и Маслов, обыграв Александра Димидко, отдал пас своему вратарю. В борьбе против Андрея Павленко «армейцы» разыграли очередной аут. После этого Павленко передал Хасану Мамтову неплохую подачу со штрафной линии, но замыкающий опять увёл мяч выше ворот. Мгновением позже этот приём повторил полузащитник «Тюмени» Никита Теленков, а затем, прикрывая ворота от последней попытки хабаровчан изобразить игру, Иван Сметанин защитил ворота своей команды переводом снаряда на правый фланг. Финальный свисток ознаменовал первое поражение «СКА-Хабаровска» в Кубке ФНЛ — 1:2.

Следующий матч в рамках турнира «армейцы» проведут 15 февраля. Соперником «СКА-Хабаровска» станет «Мордовия».