В Ванинском районе безработный мужчина обокрал свою односельчанку

Он стащил из её дачного дома всё, что сумел унести

Стражи правопорядка раскрыли кражу имущества в посёлке Октябрьский Ванинского района. Они задержали безработного местного жителя, который вынес из чужого дачного дома рулон линолеума, палатку и технику.

В районный отдел полиции обратилась 52-летняя жительница поселка Октябрьский. Женщина сообщила, что неизвестный похитил c её дачи имущество: один рулон линолеума, бензокосилку, бензопилу, погружной насос и туристическую палатку. Общий ущерб потерпевшая оценила в 32 тысячи рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался безработный 25-летний житель посёлка. Правоохранители установили, что фигурант, воспользовавшись отсутствием хозяев, разбил оконное стекло в дачном доме заявительницы и похитил имущество. После этого он скрылся. Украденные вещи подозреваемый планировал оставить для личного пользования.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, раньше у мужчины не было проблем с законом. В настоящее время в отношении подозреваемого избрали меру пресечения — подписку о невыезде. По факту кражи возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции изъяли у фигуранта похищенное имущество и вернули законной владелице.