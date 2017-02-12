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"СКА-Нефтяник" обыграл на выезде казанское "Динамо"

"СКА-Нефтяник" обыграл на выезде казанское "Динамо"
"Армейцы" добились максимального результата в текущем чемпионате страны
полчаса назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба клуба "СКА-Нефтяник"

Хабаровский клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» одержал ещё одну победу в выездной серии чемпионата России. «Кабаны» взяли верх над командой «Динамо-Казань» со счётом 8:5. После перерыва это уже вторая встреча, которая закончилась в пользу «армейцев».

Казанский клуб «Динамо» известен своей репутацией крайне неуступчивого соперника, который может дать бой даже признанным фаворитам. С начала текущего чемпионата страны эта команда лишь дважды проиграла с крупным счётом на выезде. При этом казанцы ни разу не пропустили больше девяти мячей. На домашнем льду «бело-голубые» снискали славу «крепкого орешка» — в этом уже убедилась «Байкал-Энергия», которая с неимоверным трудом вырвала победу в Казани в предыдущем туре со счётом 3:2. Со стойкостью «Динамо» пришлось сражаться и «СКА-Нефтянику».

Уже к исходу четвёртой минуты первого тайма «кабаны» вели в счёте — 3:0. Все мячи в ворота хозяев льда отправил Павел Рязанцев. Но после активного начала игры «армейцы» ослабили атаки, и игроки казанского «Динамо» не преминули этим воспользоваться. Вновь перетянуть одеяло ведущей команды на себя хабаровчанам помогла разница в классе игры — Артём Бондаренко оформил хет-трик, а Павел Рязанцев отличился в этом матче покером. Ещё один привет от «СКА-Нефтяника» казанцам передал Александр Ким. Выиграв со счётом 8:5, «кабаны» завершили первый круг второго этапа чемпионата России с максимально возможным результатом — 12 очков, и сохранили своё лидерство в турнирной таблице.

Впереди у команды очередные домашние матчи. Как сообщает пресс-служба клуба «СКА-Нефтяник», соперниками хабаровчан опять станут динамовские коллективы. На лёд арены «Ерофей» 16 февраля выйдут москвичи, а 19 февраля «кабаны» вновь скрестят клюшки с казанской командой. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ранее «СКА-Нефтяник» обыграл московское «Динамо» со счётом 13:5. С таким результатом «армейцы» победили этот клуб впервые.

 
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