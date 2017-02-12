Комсомольчанин продал знакомому краденые стройматериалы

Листы фанеры и металлические леса он стащил с чужого дачного участка

В Комсомольске-на-Амуре 22-летний местный житель ответит в суде за хищение строительных материалов. Молодой человек, желая заработать деньги на еду и выпивку, не придумал ничего лучше кражи, которую совершил ночью, проникнув на чужой дачный участок.

Следователи отдела полиции № 4 городского управления МВД России установили, что комсомольчанин ночью залез на территорию строящегося загородного дома по улице Невского. Ему удалось попасть на дачный участок через отверстие в заборе. Молодой человек похитил оттуда металлические леса и несколько листов фанеры общей стоимостью около 30 тысяч рублей. Краденые стройматериалы фигурант продал своему знакомому, а деньги потратил на алкоголь и продукты питания.

«В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело, возбуждённое по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

До вынесения приговора 22-летний обвиняемый будет содержаться под арестом. Похищенное имущество стражи правопорядка изъяли и вернули законному владельцу.