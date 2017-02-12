Дальневосточным леопардам в хабаровском зоосаде построили новый вольер

Для пары пятнистых обитателей Приамурского зоосада имени Сысоева построили новый вольер. Там предусмотрена специальная зона для общения с посетителями. Теперь дальневосточные леопарды — восьмилетний Данила и полуторагодовалая Эльфа — могут приветствовать гостей, а также ближе знакомиться друг с другом. У сотрудников зоосада большие планы на потомство хищных кошек.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», Эльфа появилась в Приамурском зоосаде имени Сысоева в октябре. В краевой центр её привезли из Ростова в рамках европейской программы по сохранению дальневосточного леопарда. После того как вольер достроили, самку запустили в новый дом первой. Теперь она приветствует гостей мощным рычанием и прыжками на заградительный прозрачный барьер.

Зона общения животного с посетителями зоосада «Приамурский» оборудована стеклом особой прочности и тонкими решётками с электроизгородью. Это одна из технических особенностей нового вольера. Теперь Эльфа чувствует себя там полноправной хозяйкой.

«Эмоциональная очень. Когда находилась на хозяйственной территории, мимо клетки невозможно было пройти. Она прыгает, радуется. Всячески заставляет к ней подойти, чтобы она поигралась, обнюхала тебя. Ну, через решётку, конечно», — рассказала корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» ведущий ветеринарный врач Приамурского зоосада Анна Мельникова.

Сосед полуторагодовалой самки леопарда — восьмилетний Данила. В отличие от Эльфы, он старается не приближаться к зоне общения с гостями. Этого хищника привезли из Новосибирска, и новой «квартиры» в зоосаде он ждал больше года. Леопард оказался не готов к тому, что вместе с новой жилплощадью ему достанется соседка, поэтому к решётке, разделяющей территорию пятнистых кошек, он подходит далеко не сразу.

Сосуществование в вольере без прямого контакта у животных продлится полтора года. Все это время специалисты будут вести дневники наблюдений за ними, ведь такая пара для «Приамурского» — пилотный проект. Дальневосточный зоосад участвует в программе Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов по сохранению и размножению дальневосточного леопарда впервые.

«Не должно быть так, знаете: бах-трах, и процесс пошёл. У нас же тоже сначала конфетки, букетики, бараночки. Вот пусть присмотрятся. В прямом смысле притрутся друг к другу», — прокомментировал генеральный директор Приамурского зоосада имени Сысоева Андрей Долин.

Третьим лишним в этой истории оказался старожил зоосада — десятилетний леопард Стивен. Его надеждам на семейное счастье сбыться пока не суждено — в родословной хищника есть персидская кровь. А будущее потомство Эльфы и Данилы могут выпустить в естественную среду обитания.