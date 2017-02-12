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"СКА-Хабаровск" сегодня вступает в борьбу за Кубок ФНЛ на Кипре

"СКА-Хабаровск" сегодня вступает в борьбу за Кубок ФНЛ на Кипре
Первым соперником "армейцев" в группе С станет "Тюмень"
9 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня, 12 февраля, футбольный клуб из дальневосточной столицы «СКА-Хабаровск» начинает борьбу за Кубок ФНЛ. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», шестой по счёту турнир проходит на Кипре — он стартовал накануне, 11 февраля. В первом матче соревнований соперником «армейцев» станет «Тюмень». Кроме этого, хабаровские футболисты сыграют в группе С с «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Мордовией». Эти встречи пройдут 15 и 18 февраля.

Прогнозировать исход матча между клубами сложно. В последней встрече — в августе 2016 года — «СКА-Хабаровск» уверенно обыграл «Тюмень» на выезде. Тогда «армейцы» одержали победу над хозяевами поля со счётом 3:1. В марте 2015 года хабаровские футболисты проиграли в выездной встрече со счётом 0:2. Ещё годом ранее, в августе 2014-го, команды разошлись ничьей на домашнем поле тогда ещё «СКА-Энергии» — 1:1.

«Армейцами» будет руководить новый главный тренер Андрей Гордеев. По словам его предшественника Александра Григоряна, который ушёл в махачкалинский «Анжи», на Кипр хабаровские футболисты едут, прежде всего, за подготовкой к весенней части чемпионата, а не за победой.

«СКА-Хабаровск» выходит в первый матч Кубка ФНЛ после трёх поражений в рамках сборов в Турции. Агентство уже сообщало, что «армейцы» проиграли сербским клубам «Раднички» и «Напредак», а также «Актобе» из Казахстана. Лишь в матче с местным «Архави Спор» хабаровчане одержали победу.

Встреча дальневосточников с «Тюменью» начнётся сегодня, 12 февраля, в 20:45 по хабаровскому времени. Онлайн-трансляция доступна на нескольких интернет-ресурсах, в том числе на сайте Sportbox.

 
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