Вратарь "Амура" заработал "сухарь" в матче против минского "Динамо"

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы начал заключительную в нынешнем сезоне домашнюю серию матчей с победы. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «тигры» на своём льду обыграли «всухую» минское «Динамо». Победную шайбу в ворота гостей льда забросил Вячеслав Литовченко.









«Амур» начал первый период не так резво, как минское «Динамо». Игра перемещалась то к воротам Юхи Метсолы, то в зону гостей. Наконец, хоккеисты хабаровской команды собрались и два раза подряд попытались забросить снаряд минчанам, но их голкипер Бен Скривенс успешно отразил шайбу. На стороне «Амура» удача также сыграла дважды — игроки «Динамо» попали в штангу. Скривенс, в свою очередь, в третий раз защитил ворота.

Под конец игрового отрезка «тигры» несколько раз яростно пытались забросить шайбу своим соперникам, но голкипер гостей не терял бдительность ни на секунду. Вячеслав Ушенин получил возможность успешно атаковать Скривенса после передачи на дальнюю штангу, но вратарь успел переместиться. Белорусы выдержали натиск хабаровчан, и команды ушли на перерыв со счётом 0:0.









По выигранным вторым периодам минское «Динамо» занимает шестое место в лиге, а «Амур» — последнее. В этот раз обе команды сыграли одинаково, не реализовав ни одного голевого момента. Нападающий хабаровчан Антон Крысанов попытался забросить шайбу игрокам из Минска, но Скривенс отразил снаряд плечом. Нападающий Юрий Назаров на добивании тоже не смог обойти голкипера белорусов.









В середине второго игрового отрезка Марк-Андре Граньяни «рубанул» клюшку одного из «тигров» и сломал свою, за что отправился на штрафную скамейку. Но и в большинстве «Амур» счётне изменил: Бен Скривенс упорно сохранял свои ворота в неприкосновенности. Хабаровский форвард Антон Крысанов атаковал, но втрарь минского «Динамо» был непреклонен.











Спустя несколько минут за игру высоко поднятой клюшкой отдыхать уехал защитник хабаровчан Владимир Малевич, и «тигры» две минуты играли в меньшинстве. Томаш Зогорна отдал отличный пас на Кристиана Кууселу, но тому не удалось точно бросить. Через минуту легионер снова устремился с шайбой к воротам белорусов — и снова счёт не изменился.









В третьем игровом отрезке голкипер минчан Бен Скривенс не уступал игрокам из Хабаровска. Тем не менее, подопечные Андрея Мартемьянова не ослабляли темп игры. Нападающий гостей Андрей Степанов неожиданно бросил от борта по воротам Юхи Метсолы, но тот отразил шайбу. Дважды в зону соперника в одиночку устремлялся Вячеслав Ушенин — и никто из «тигров» не успевал ему на подмогу. Наконец, болельщики «Амура» с ликованием поднялись с трибун: Вячеслав Литовченко распечатал ворота соперника — 1:0.









Под занавес встречи главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт взял тайм-аут и попытался изменить исход игры, после того как две штрафные минуты получил «тигр» Владимир Малевич. Но даже в большинстве «зубры» не смогли реализовать ни одного голевого момента: сделать этого им не позволили защитники «Амура» и голкипер Юха Метсола, надёжно защитивший последний рубеж. Следующий матч хабаровская команда проведёт 14 января. В этот день игроки «Амура» скрестят клюшки с рижским «Динамо» .









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