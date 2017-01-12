В Хабаровске пожарные нашли в доме тела двух женщин

В Хабаровске представители следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводят проверку по факту обнаружения тел двух женщин после пожара. Он произошёл сегодня, 12 января, в квартире двухэтажного дома, расположенного в Кировском районе.

«После тушения возгорания были обнаружены тела двух женщин. Установлено, что это хозяйки жилья — мать 1956 года рождения и ей дочь 1978 года рождения. При осмотре тел внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, причиной пожара стал неисправный электросчётчик, а женщины отравились продуктами горения», — сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Хабаровскому краю Илья Гудков.

Он уточнил, что по данному факту идёт проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти женщин. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.