Улицы Хабаровска от снега очищают десятки дорожных машин

С последствиями снегопада борются в дальневосточной столице. Дороги, остановки общественного транспорта и тротуары чистят полсотни дорожных рабочих, четыре трактора, оборудованные щётками, 11 фронтальных погрузчиков и 16 самосвалов. Ещё 19 дорожных комбинированных машин посыпают магистрали песчано-соляной смесью и противогололёдным реагентом

«Ночью в каждом районе города вести борьбу со снегом традиционно продолжат механизированные колонны. Точное число единиц техники и людей, которые будет в них задействованы, пока не определено — всё будет зависеть от интенсивности снегопада», — рассказал заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк.





По информации пресс-службы городской администрации, завтра на подмогу к уже имеющейся технике выйдут две новые уборочные машины на базе трактора МТЗ-82, оборудованные отвалами и щётками. Они пришли в город накануне снегопада и заняли место в ангаре МУП «Южное». Стоимость каждой машины — один миллион 800 тысяч рублей. Теперь техпарк МУПа составил 103 единицы и стал самым многочисленным среди муниципальных предприятий. Однако степень износа всей техники остаётся высокой — около 70 %.

«Парк необходимо срочно обновлять. В прошлом году мы уже списали один трактор, будем списывать ещё. В условиях жёсткой круглогодичной эксплуатации и из-за работы в постоянной агрессивной среде агрегаты быстро приходят в негодность. В ближайшее время планируем купить новые пылесосы, они нужны как воздух. И, вполне вероятно, приобретём ещё пару фронтальных погрузчиков», — отметил начальник транспортного отдела предприятия Евгений Тихонов.





Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на территорию края 11 января пришёл циклон. Первым от него пострадали северные районы, где бушуют метели. Чтобы помочь автолюбителям, застрявшим на дороге во время непогоды, на трассу Селихино — Николаевск заранее выехали спасатели.