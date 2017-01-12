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Хабаровский бильярдист выиграл первенство России

Хабаровский бильярдист выиграл первенство России
Константин Мишатин стал лучшим среди спортсменов до 16 лет
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: федерация бильярдного спорта Хабаровского края

Спортсмен из краевой столицы Константин Мишатин стал победителем первенства России по бильярдному спорту. Хабаровчанину не было равных среди юношей до 16 лет. В финале он обыграл представителя Рязани Ивана Алпатова со счётом 5:2.

В первенстве России 15-летний спортсмен участвовал несколько раз, однако такого успеха добился впервые. На этих состязаниях хабаровчан проиграл лишь однажды — уступил Павлу Иванову из Пензы — 1:4. После этого поражения в финальный этап бильярдист пробивался по низу турнирной сетки.

«Тяжелее всего было в 1/8 финала, когда всё решалось в канторовой партии. Дальше сыграл спокойно, без нервов. Четвертьфинал длился всего полчаса — выиграл 5:0. Когда попал в финал, успокоился ещё больше — бояться нечего, результат есть. А вот соперник в финале в концовке встречи понервничал, даже шары немного покидал», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Константин Мишатин.

Уже завтра победитель вернётся в дальневосточную столицу, однако времени на отдых ему не дадут — впереди подготовка к другим турнирам. По словам представителей федерации, расслабляться спортсмену сейчас нельзя — нужно держать высокую планку.

«Константин произвёл настоящий фурор. Все отметили его стиль игры, атаку. Сыграл достойно, был на голову выше остальных. Это заслуга самого Кости и его тренера Валерия Пушкарёва, который занимается с ним с самого начала», — отметила руководитель федерации бильярдного спорта Хабаровского края Амина Жололова.

Как писало агентство, Константин Мишатин является абсолютным чемпионом Хабаровского края. Это звание он завоевал в декабре 2016 года. Обыграв в финале именитого Сергея Юртаева.

Участие в первенстве России принимали ещё три юноши и одна девушка из дальневосточной столицы. Им не удалось дойти до финалов. По словам Амины Жололовой сказался недостаток опыта.  

 
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