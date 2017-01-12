В селе Таёжном Хабаровского края в кранах почти нет холодной воды

У жителей села Таёжного в Хабаровском крае ещё с новогодних каникул почти нет холодной воды. Она течёт из крана примерно каждые три часа через три, по словам местных жильцов. Всего в населённом пункте 22 дома, и на слабый напор воды жалуются почти две тысячи человек.

«Холодной воды нет. Не подвозят. Звонишь, спросишь — как проблема решается? Если МЧС привезёт — но они привозят для людей, которые в их домах живут, — то да. А так даже техническую воду крайне редко возят», — рассказала корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» жительница села Вита Литвинова.

Женщина живёт на втором этаже, и в её квартире напор сильнее, чем у соседей сверху. Чем выше, тем меньше ресурса получают местные жители.

«Утром, вот если дед встанет пораньше, ведёрки уже наливает — ведь и варить надо, и всё. А в туалете — ну, хоть хорошо, сейчас горячая вода, налил её — и сливаешь. А я не знаю, почему у нас так», — поделилась Валентина Хомяк.

Напор холодной воды упал из-за повреждения труб водоснабжения. Специалисты зафиксировали в Таёжном два порыва: один — возле военного госпиталя, другой, сложнее — около детского сада. Их обнаружили 6 января, но проблему до сих пор до конца не решили.

«Под нашим водоводом, когда строились дома, на этот водовод наложили пласт бетона. Теперь нам этот бетон зимой поднять очень тяжело. И вот чтобы его сейчас отогреть, мы делаем пожоги, — объяснил мастер водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Главного управление жилищного фонда» Александр Шпигоцкий.

Полностью разрешить проблему жильцов села Таёжного удастся только в том случае, если полностью заменить действующую систему. Но сейчас на это нет денег. Порыв специалисты планируют устранить в течение нескольких дней.